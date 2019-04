Asit, per il distributore crescita a due cifre nel 2018

Asit continua il percorso di crescita, con tassi incredibili: oltre il 50% anno su anno nel 2018, grazie a Unified Communication, Cloud e soluzioni Open Source.

Per il 2019, gli obbiettivi non sono meno ambiziosi, con una previsione di fatturato oltre i 30 milioni di euro.

Per sostenere questa crescita è stato anche ripensato l’intero sito web dell’azienda che oggi incorpora un e-commerce funzionale per i rivenditori e i system integrator che operano nel mondo informatico, un target abituato ad utilizzare il digitale per fare ordini e acquisti online. Il nuovo sito è stato pensato per offrire uno strumento di lavoro facile da consultare, sia per i clienti che per chi vuole conoscere meglio l’offerta di Asit. La consultazione delle soluzioni dei 31 brand distribuiti, suddivisi nelle quattro business unit di Asit (Cabling&Datacenter, UCC, Networking&Wireless, Sicurezza) e nelle relative categorie di prodotto, è facile e immediata. Il blog è stato arricchito per diventare sempre più uno strumento di comunicazione capace di raccontare le soluzioni proposte dai vari vendor e le novità del distributore.

Valentino Ganz, storico fondatore dell’azienda e CEO di Asit

Se vogliamo puntare a crescere ancora, dobbiamo cercare di dare più valore alla nostra azienda. Per farlo dobbiamo investire sulla parte tecnica. Vogliamo inserire un CTO, un direttore tecnico che possa stare al tavolo delle direzioni per discutere progetti importanti e seguire il post sales, diventando anche un trainer delle soluzioni che distribuiamo. Ci diamo dai 3 ai 5 anni per strutturare una divisione tecnica davvero significativa: abbiamo capacità importanti e dobbiamo farle fruttare. Non perderemo di vista anche il rafforzamento su alcuni territori, come Veneto ed Emilia Romagna dove contiamo di inserire nuove risorse commerciali. Il nostro core business rimane sempre focalizzato sul settore privato, trasversalmente sui vari mercati verticali, ma stiamo lavorando bene anche con la Pubblica Amministrazione mediante un'attività mirata sui principali operatori italiani di telecomunicazione.