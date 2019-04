STEMintheCity, la genialità delle donne tra arte e scienza

STEMintheCity, promossa dal Comune di Milano, arriva alla terza edizione. Con il tema Arte e Scienza avvicina bambine e ragazze ai percorsi tecnico-scientifici.

L’intero mese di aprile offre eventi, seminari, corsi di formazione, incontri, dibattiti, sessioni di role modeling e spettacoli che coinvolgono tutti sia i 9 municipi, dal centro sino ai quartieri più periferici, che Città metropolitana, includendo proposte per scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, fino alle Università.

Il programma culminerà con la maratona delle STEM che verrà inaugurata il 6 maggio al Teatro alla Scala con un evento dal titolo Geniali si diventa: storie straordinarie tra arte e scienza con la partecipazione di testimonial di eccezione, donne di successo che con coraggio e determinazione hanno tracciato una nuova strada in diversi ambiti e, senza arrendersi di fronte a ostacoli e difficoltà, sono riuscite a raggiungere obiettivi ambiziosi.

Tra gli ospiti: Valeria Bellantoni, Chief Communications Officer di GOEL - Gruppo cooperativo, portavoce del progetto Cangiari; Sue Black, Professoressa di Scienze Informatiche e Technology Evangelist presso il dipartimento di informatica della Durham University, che ha creato la prima rete online per donne nel Regno Unito, BCSWomen; Priya Burci, tra i fondatori del progetto Power.Coders, accademia di coding per la formazione dei rifugiati altamente qualificati ma che sono senza lavoro e vogliono entrare nel mercato della tecnologia; Ellen Stofan, che ha ricoperto il ruolo di Chief Scientist della NASA (2013-2016), e attualmente è direttore del National Air and Space Museum.

I loro racconti ispireranno le ragazze, facendo scoprire come le materie STEM possano essere il punto di svolta per dar forma ai sogni e realizzare le loro aspirazioni. I giorni successivi, 7 e 8 maggio, sono interamente dedicati alla formazione: un palinsesto di corsi ed eventi per tutti i gradi di istruzione divisi per percorsi formativi.

Il percorso STEM&Play e STEM&Science, a cui collaboreranno Bricks4kidz, Laboratori SI!, Focus Junior, Francesca Valla, International STEM Awards e Reedoc.com prevede il coinvolgimento di bambini e ragazzi provenienti dalle scuole primarie e secondarie della città. Sempre per i bambini e le bambine della primaria e i giovani della secondaria di secondo grado, si svolgerà poi Il Rischiatutto della matematica e della grammatica a cura di REDOOC.com: una competizione interattiva a squadre per consolidare le competenze matematiche e linguistiche dei ragazzi.

Anche il palinsesto per le scuole superiori e per le università offre diverse opportunità di formazione. Impactscool organizzerà un Vision Hackathon, che andrà a coinvolgere studenti e docenti, e sarà un’occasione per affrontare insieme la sfida di immaginare Milano nel 2050. Diversi saranno i workshop dedicati a intelligenza artificiale e robotica, coding e cybersecurity, svolti in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano.

Tra gli appuntamenti rivolti alle ragazze della scuola secondaria di secondo grado e alle universitarie è in programma un incontro presso lo spazio TalentGarden: nell’ambito del progetto GET INSPIRED, alcuni tra i principali network al femminile come Angels for Women, Inspiring Fifty, Miss in Action, Young Women Network e Valore D organizzano momenti di confronto e formazione, incontri con role model e speed mentoring. Sempre per gli studenti dell’università, in evidenza il progetto STEM BY ME, organizzato da LeadHer che propone, grazie alla sinergia tra università e azienda, una giornata dedicata a momenti di mentorship e job speed-date.

PACTA-Arsenale dei Teatri in collaborazione con il Centro per le Pari Opportunità della Regione Lombardia propone presso la sede di Regione Lombardia, un laboratorio teatrale rivolto alle classi delle scuole superiori. Il workshop sarà incentrato sulla vita e l’operato di alcune famose scienziate come Hedy Lamarr e l’astrofisica Jocelyn Bell-Burnell.

Il giorno successivo, 8 maggio, si terrà Famelab, evento organizzato dal British Council in collaborazione con Psiquadro. Si tratta di una competizione internazionale di public speaking per giovani universitari con la passione della comunicazione che prevede una segnalazione speciale a STEMintheCity per lo speech scientifico ritenuto il migliore tra quelli delle studentesse in gara.

Tra i premi dedicati alle studentesse STEM, quello di Assolombarda durante l’evento STEAMIAMOCI e quello di Fondazione Sodalitas nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro.