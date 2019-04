VEM sistemi premiata alla prima edizione di Industria Felix

VEM sistemi è stata premiata come "Miglior impresa a Vocazione internazionale della provincia di Forlì" a Industria Felix, organizzato da Industria Felix Magazine.

(Leggi la nostra intervista a Marco Bubani, Direttore Innovazione di VEM sistemi).

Davide Stefanelli, VP e Direttore Finanza, Controllo & HR di VEM sistemi Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ottenuto. VEM sistemi è un system integrator che opera nel mercato ICT da oltre 30 anni, nasce e cresce grazie all’esperienza sulle reti IT. Con la diffusione pervasiva di Internet, la società si sviluppa attorno a tutto ciò che si può collegare al cavo IP: dai data center, ai sistemi di collaboration, al digital building, al cloud computing, allo sviluppo software fino alla cybersecurity che è diventata un nostro fiore all’occhiello. Il focus su innovazione, formazione e ricerca di talenti eccellenti, che abbiamo mantenuto fin dalle origini, ci ha permesso di ottenere ottime performance di mercato negli anni. Oggi siamo interpreti della trasformazione digitale e il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti nella digitalizzazione dei processi che permettano loro di ottenere vantaggi in termini di competitività.

La prima edizione regionale di Industria Felix

Quarantatre le imprese primatiste di bilancio e più performanti dell’Emilia Romagna - scelte tra i 12.660 bilanci di società di capitali con fatturati da 2 milioni a 8,3 miliardi di euro - che il 12 aprile sono state premiate durante la prima edizione regionale di Industria Felix a Bologna, organizzata da Industria Felix Magazine, nuovo periodico nazionale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro.

L’evento ha visto la collaborazione di Cerved, Università LUISS Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, Regione Puglia e Puglia Sviluppo (con un intervento finanziato a valere sulle risorse dell'azione 3.5 del POR Puglia 2014/2020), i patrocini di Confindustria, Comune di Bologna e Ansa (media partner), e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia e Grant Thornton.

Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum Il Premio Industria Felix contribuisce al riconoscimento del valore che le piccole e medie imprese imprimono al nostro Paese. Nei prossimi anni, molto probabilmente, assisteremo a un'evoluzione del mondo bancario tradizionale che potrebbe portare ad una contrazione del credito. Occorre, quindi, un cambio culturale che aiuti le aziende, piccole e medie, ad equipaggiarsi, fin da adesso, con strumenti alternativi di supporto alla crescita, quali possono essere la quotazione, le emissioni obbligazionarie e altre operazioni che il mercato offre. Banca Mediolanum, quindi, si pone l’obiettivo di accompagnare i propri clienti imprenditori in un percorso di conoscenza del mercato dei capitali e di utilizzo degli strumenti di finanza straordinaria.

Sandro Gherardini, Presidente di Ria Grant Thornton

Il modello imprenditoriale in Emilia Romagna è eccellente e rappresenta un valore straordinario di radici, storia economica e sociale, cultura d'impresa del territorio che è confermato dagli ottimi andamenti negli ultimi due anni in termini di fatturato, occupazione e percentuale di aziende in utile.