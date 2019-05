Red Hat, cambia il logo. È il cappello il vero simbolo.

Red Hat ha annunciato la decisione di cambiare il proprio logo. Dopo ben 19 anni, va in pensione il famoso shadownman: è il cappello il vero simbolo di Red Hat.

Lo shadownman, cui comunque Red Hat è molto affezionata, poteva essere percepito al di fuori come un’immagine cupa, lontana dai concetti di apertura e trasparenza che Red Hat si trova ormai a impersonare.

È quindi il cappello il vero simbolo di Red Hat, non chi lo indossa. È stata condotta una ricerca estesa sui dipendenti dell’azienda e su tutti i membri della community, e questo è emerso in modo evidente dalle risposte che abbiamo raccolto.

Per questo si è deciso di usare il solo cappello, risolvendo parallelamente molti problemi di leggibilità e ingombro: il logo ora è più facile da usare su sfondi diversi e in contesti differenti, funziona anche in piccoli spazi e, senza volto sottostante, acquista una flessibilità superiore.