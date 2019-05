Trend Micro e Luxoft proteggono le auto connesse

Trend Micro si allea con Luxoft Holding per sviluppare nuovi sistemi di Intrusion Detection e di Intrusion Prevention per affrontare gli attacchi alle auto connesse. Luxoft Holding è un’azienda specializzata in strategie digitali e ingegneristiche.

Akihiko Omikawa, Executive Vice President for IoT security at Trend Micro

Siamo orgogliosi di questo accordo con Luxoft, che risponde a una sfida di security sempre più grande nel mondo delle connected car. Questa soluzione consentirà ai produttori di automobili di disporre delle necessarie contromisure per bloccare le minacce cyber. Combinando le capacità e le competenze di Luxoft nel settore automobilistico con le competenze informatiche di Trend Micro, saremo in grado di affrontare le nuove sfide della digitalizzazione dei sistemi di bordo.

Alwin Bakkenes, Executive Vice President of Automotive at Luxoft

La nostra partnership con Trend Micro fornirà una soluzione di cyber security integrata per le connected car e la mobility. Manterrà quindi i veicoli al sicuro, permettendo allo stesso tempo una mobility affidabile all’interno.

Auto sempre più vulnerabili

L'industria automobilistica è in rapida evoluzione. Secondo stime di Gartner, entro il 2025 circolerà oltre un miliardo di veicoli, sia commerciali che privati. Inoltre le auto connesse e i servizi di mobilità oltre a offrire infinite opportunità, sono vulnerabili alle minacce informatiche.

La soluzione di IDPS sviluppata appositamente per i veicoli, includerà tecniche di machine learning che permetteranno di identificare anomalie nella comunicazione, oltre che nel comportamento e nello stato dei componenti.

Il machine learning si baserà su dati raccolti da meccanismi avanzati di rilevamento, previsti all’interno del veicolo. Inoltre, la soluzione potrà sfruttare l’intelligence globale sulle minacce di Trend Micro e fornire ai produttori di veicoli informazioni sugli attacchi, le vulnerabilità e le contromisure. La soluzione IDPS includerà una data collection e un detection engine, per offrire un ulteriore livello di protezione contro le intrusioni nei sistemi.

Caratteristiche della soluzione IDPS:

- protegge la comunicazione VX2 del veicolo, sia fisica che remota;

- mette al sicuro i servizi cloud e di mobility, inclusi gli aggiornamenti over-the-air;

- stabilisce operazioni sicure per i componenti, come le unità di controllo motore e i sensori;

- fornisce un livello di cyber security sostenibile, attraverso ricerche continue e meccanismi proattivi di controllo.