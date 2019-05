Doppio valore per la partnership tra BB Tech Group e T.net

Accordo tra BB Tech Group e T.net per distribuire a livello nazionale le soluzioni IT di T.net, che potranno essere veicolate tramite il canale dei rivenditori.

Questo è, in estrema sintesi, l’obiettivo della collaborazione tra il system integrator e il distributore europeo.

L’accordo stretto a fine aprile è già operativo a livello nazionale; forti le attese, sia per le competenze messe in campo dalle due aziende, sia per la richiesta del mercato, desideroso di soluzioni IT d’avanguardia in particolare IoT, digital transformation e protezione dei dati, cavalli di battaglia di T.net.

Giampaolo Bombo, CEO di BB Tech Group

Oggi più che mai è importante offrire soluzioni all’avanguardia a un mercato sempre più esigente in termini di qualità e affidabilità. Ma è anche un mercato in evoluzione, che non sappiamo cosa ci chiederà domani, quindi è strategico collaborare con Partner commerciali che sviluppino soluzioni in house. Per far questo occorrono organizzazioni con team tecnici di alto livello, competenze approfondite ma anche esperienza. T.net risponde a tutti questi requisiti, è italiana ma ha una visione internazionale. Pensiamo che sarà una collaborazione proficua.

Gli elementi per il successo sono tangibili: BB Tech Group svolge la propria attività nel campo della distribuzione, rivendita, integrazione di prodotti e servizi di information technology dal 2012 e oggi conta su una rete capillare di rivenditori capaci di captare le esigenze dei clienti ed elaborare progetti anche complessi, spesso con il coinvolgimento del distributore a supporto di una o più fase di lavoro. T.net è system integrator e service provider con datacenter a Milano, Palermo e Catania, in grado di offrire servizi avanzati di ingegneria delle reti e dei sistemi, servizi in cloud, soluzioni IoT, protezione dei dati, sicurezza, ma anche tra i pochissimi ad avere soluzioni concrete di smart mobility, smart city e smart agriculture.

Grazie a BB Tech, T.net intende espandere la propria rete di vendita in tutto il Paese. Grazie a T.net, BB Tech potrà offrire ai reseller una gamma di servizi di alta qualità e affidabilità, tecnologicamente avanzati ed economicamente competitivi.