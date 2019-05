Trasformazione digitale, nasce Engineering 365

Engineering e MHT hanno deciso di unire le proprie esperienze e competenze per dare vita alla nuova realtà Engineering 365.

Engineering 365 offre il meglio dell'expertise del Gruppo e di MHT, società entrata a far parte del suo perimetro nel 2014 e operante nell’implementazione della soluzione Microsoft Dynamics 365, che coniuga le funzionalità ERP, CRM e si integra con le soluzioni di Business Intelligence e Data Science.

Alfredo Belsito, Direttore Generale Industria del Gruppo e Amministratore Delegato di Engineering 365

Engineering 365 esprime una posizione molto chiara rispetto al valore che il polo delle tecnologie Microsoft può offrirci. Con l’attuazione di tutte le sinergie che oggi esprimiamo nel rebranding e riposizionamento della società, completiamo il ventaglio di soluzioni che il Gruppo Engineering porta sul mercato per sostenere l’innovazione nei diversi Mercati. Inoltre, in ottica più ampia, la scelta si inserisce nel percorso di evoluzione dell’offerta del Gruppo Engineering, finalizzata a sviluppare servizi più innovativi, partendo proprio dalle eccellenti competenze specifiche sulle diverse tecnologie. Per questo Engineering 365 è destinata a diventare il riferimento del Gruppo per il mondo Microsoft.

L’operazione di rebranding e riformulazione dell’offerta, ottenuta grazie alle sinergie messe in atto per unire le forti competenze progettuali e manageriali di Engineering con le elevate e riconosciute capacità di MHT, porta a compimento un percorso iniziato nel 2014 con l’acquisizione, seguendo la precisa visione di potenziare ulteriormente il già esteso bacino di competenze tecnologiche del Gruppo e di presidiare in modo ancora più efficace i segmenti di mercato in cui la tecnologia Microsoft genera maggior valore.