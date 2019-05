RFID Global, antenne outdoor robuste e affidabili

Proposte da RFID Global e prodotte da FEIG Electronic, le nuove antenne RFID in banda UHF sono semplici da istallare e progettate per il gelo o il caldo torrido. RFID Global ha annunciato l’ingresso nel parco prodotti delle nuove antenne in banda UHF, prodotte da FEIG Electronic per operare in ambienti esterni e industriali più difficili ed estremi, tanto che l’aggettivo “robusto” è parte integrante del nome dei dispositivi.

Operative anche alle peggiori condizioni climatiche, dalle gelate invernali al caldo torrido dell’estate, le antenne completano l’ampio ventaglio dei sistemi RFID in banda LF, HF e UHF prodotti da FEIG Electronic, distribuiti e supportati in esclusiva in Italia da RFID Global.

Ideate per un progetto di Traffic Management con l’obiettivo di identificare in automatico i veicoli e addebitare il relativo pedaggio autostradale, le antenne sono la risposta ideale per gli scenari outdoor e industriali ostici: possono essere facilmente installate sui veicoli, come ad esempio i camion per la raccolta dei rifiuti, sui muletti in ambienti industriali, oppure per tracciare i container nei porti di spedizione, i bagagli negli aeroporti o i treni nei depositi e nelle stazioni.

La manutenzione su dispositivi malfunzionanti è scomoda e costosa, tanto da inficiare la corretta acquisizione dati da parte del device RFID, con negativi effetti a cascata che bloccano a monte la filiera del dato: l’affidabilità delle nuove antenne RFID, coperte da una garanzia di 36 mesi, evita sia i costi che il disguido di un simile rischio. Premiate con il più alto grado di certificazione di resistenza agli urti, le antenne sono alloggiate in un box IP 65 sigillato in alluminio pressofuso impermeabile resistente alle fiamme, ai raggi UV, all’acqua e alla corrosione, protette dalla polvere, dallo sporco, dalla pioggia: tutto ciò si traduce in maggiore affidabilità e minori interventi di manutenzione, con un chiaro risparmio di costi e tempi.

Attenzione è stata riposta anche sul versante meccanico della nuova antenna: il connettore coassiale TNC rende l’antenna compatibile con qualsiasi reader RFID RAIN, ampliandone ulteriormente gli sbocchi applicativi, mentre il supporto standard VESA assicura un facile montaggio del dispositivo in molteplici superfici a parete o a palo, con un angolo d’apertura da 65° a 30° in base alla maggiore o minore distanza di lettura che si vuole raggiungere.