Designed For Tomorrow, Ricoh e le aspettative dei clienti

Le aspettative dei consumatori nei confronti dei prodotti possono diventare una minaccia o sono invece un’opportunità per le aziende? La risposta Ricoh. I consumatori diventano sempre più esigenti e richiedono prodotti e servizi a prezzi contenuti. Al contrario di come si potrebbe pensare, la maggior parte dei manager non considera questa situazione come una possibile minaccia.

La nuova ricerca Ricoh “Designed For Tomorrow” mette in evidenza come i manager europei considerino le crescenti esigenze dei consumatori come un’opportunità per guadagnare vantaggio competitivo e aumentare il market share.

Ricoh ha interpellato 2.550 business leader di tutta Europa e il 63% di questi afferma come le nuove aspettative dei clienti siano un’opportunità per guadagnare vantaggio competitivo. Il 47% del campione della ricerca sottolinea poi come l’abbassamento dei prezzi richiesto dai clienti offra alle aziende la possibilità di aumentare il market share.

In questo contesto di trasformazione l’utilizzo di tecnologie “smart” è fondamentale al fine di aumentare l’efficienza e sviluppare il business. Il 69% dei manager coinvolti nella ricerca Ricoh auspica che le tecnologie migliorino la gestione delle informazioni e aiutino a cavalcare il cambiamento. Il 61% vorrebbe che le tecnologie fossero più flessibili per essere adattate velocemente alle specifiche esigenze dell’azienda. Ma quanto costa innovare? In Europa un'azienda spende circa 26.000 euro all’anno per aggiornare i sistemi IT e tutte vorrebbero ridurre i costi per tali investimenti.

La rivoluzione digitale è un fenomeno che sta cambiando il modo di lavorare da almeno un decennio. Mantenendo un approccio incentrato sulle esigenze delle aziende, Ricoh sa quanto sia fondamentale sviluppare tecnologie che, da un lato, aiutino i dipendenti a lavorare in modo più efficace e, dall’altro, garantiscano valore aggiunto ai clienti.