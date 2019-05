L’evoluzione dello storage, servizi e funzionalità per le PMI

Pagina 1 di 2

Con il progredire della tecnologia, storage e NAS offrono sempre maggiori prestazioni e funzionalità, a tutto vantaggio delle produttività d’impresa.

Anno dopo anno, gli apparati per l’archiviazione di rete si rinnovano, complice il veloce aggiornamento impresso dai produttori dei componenti primari, come CPU, RAM, adattatori di rete e chipset. Ne consegue una certa obsolescenza da un lato, e una progressiva accelerazione delle prestazioni a parità di prezzo.

Ad oggi, anche i modelli destinati alle PMI da (due bay drive a salire) sono di fatto veri e propri server, dotati di un sistema operativo dedicato e costantemente aggiornato dai produttori. I listini dei principali vendor includono soluzioni per ambienti professionali di qualsiasi dimensione; le moderne unità assicurano performance e feature impensabili fino a pochi anni fa. Ciononostante, si tratta di unità relativamente facili da installare e manutenere; naturalmente a patto di avere competenze lato IT e di rete.

Ancora più che in passato, l’hardware è strettamente correlato all’ambiente software che viene caricato ed eseguito; un binomio che va oltre il solo “ferro” (oggi pura commodity). Non è dunque raro imbattersi in compatti, economici e veloci NAS per i piccoli gruppi di lavoro dotati del medesimo sistema operativo che equipaggia le più potenti unità Rack enterprise.

La motivazione è semplice da individuare, con l’installazione di ciascun aggiornamento si ampliano di fatto le capacità della macchina che, come detto, è unicamente un involucro atto a eseguire ambienti sempre più raffinati. In questo contesto chi ha scelto di investire e di evolvere la propria offerta sta riscuotendo un successo sempre maggiore. Diversamente i competitor che, ancora oggi, adottano un approccio legacy, con update poco frequenti e adottando interfacce poco intuitive, stanno soffrendo l’inesorabile processo di evoluzione di un mercato che sembra ancora oggi particolarmente attivo e vivace.

A fronte di una evoluzione tecnologica che ha portato a un naturale incremento di performance e una riduzione dei consumi, il vero vantaggio nella scelta di un NAS moderno riguarda le possibilità di integrazione e controllo. Per andare incontro alle esigenze degli ambienti medio-piccoli, in molti casi un singolo NAS è capace di gestire numerose attività parallele. Sono le funzionalità a fare la differenza.