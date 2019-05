Project Athena Open Labs, Intel ottimizza i notebook

Intel presenta gli Open Labs per Project Athena a Taipei, Shanghai e Folsom ed estende l’integrazione dell’ecosistema per ottimizzare i componenti dei notebook.

Situati in centri nevralgici dell'ecosistema e gestiti da team di ingegneri Intel con competenze nel campo dei System-on-Chip (SoC) e dell’ottimizzazione dei consumi della piattaforma, i tre siti di Open Labs inizieranno ad operare a giugno 2019 per abilitare e ottimizzare i componenti.

Ogni Open Lab è supportato da ingegneri esperti per testare, mettere a punto e fornire raccomandazioni per migliorare le capacità energetiche e prestazionali di un'ampia gamma di componenti e categorie di prodotti per notebook, come audio, schermi, controller integrati, feedback tattile, SSD e wireless. Le strutture all'avanguardia sono situate in hub regionali, pertanto ODM e IHV possono accedere ai laboratori tutto l'anno per la valutazione dei componenti e l’individuazione di soluzioni allineate alla visione di Project Athena. Dopo la valutazione, verrà fornito agli OEM un elenco di componenti ottimizzati da prendere in considerazione durante i cicli di sviluppo dei prodotti.

OEM, ODM e IHV inizieranno a sottoporre i loro componenti agli Open Labs nel corso delle prossime settimane.

I Project Athena Open Labs costituiscono il primo passo per approntare la prossima ondata di notebook con design di Project Athena, con effetto dal 2020 in poi. I fornitori di hardware indipendenti (IHV) avranno l'opportunità di inviare i componenti ai Project Athena Open Labs per valutarne la conformità, e i partner OEM Intel potranno designare fornitori di componenti preferenziali affinché partecipino all’iniziativa.

L’esteso livello di integrazione da parte di Intel con l'ecosistema dei PC accelererà lo sviluppo di design e funzionalità dei notebook avanzati, aggiungendo maggiore efficienza al processo di selezione dei componenti per gli OEM e consentendo un ciclo continuo di ottimizzazione e test basati su carichi di lavoro e modelli di utilizzo reali.

Con Project Athena Intel ha cambiato radicalmente il suo approccio all'innovazione. Sulla base di un’estesa ricerca per comprendere come le persone utilizzano i loro dispositivi e gli ostacoli che incontrano, gli ingegneri e i sociologi di Intel hanno sviluppato una serie di requisiti principali, stabiliti per rendere possibili nuovi modi di utilizzo e sfruttare le tecnologie di nuova generazione, come 5G e intelligenza artificiale, nell’intera piattaforma PC.

Ogni componente all'interno dei laptop influisce infatti sull'esperienza dell'utente, dal consumo di energia alla reattività e altro. Offrendo ai produttori la valutazione, l’ottimizzazione e la conformità dei componenti presso gli Open Labs, sarà possibile ottenere maggiore omogeneità nel fornire le migliori tecnologie senza compromessi. L’allineamento e l'abilitazione a livello di componenti - fin dalle fasi preliminari - crea una base solida per gli OEM che devono predisporre i loro design e implementazioni assicurandosi che i sistemi proposti soddisfino gli obiettivi di esperienza utente stabiliti da Project Athena.