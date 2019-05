Dell propone nuove soluzioni per 5G, IA, cloud e security

Dell Technologies ha presentato nuove soluzioni infrastrutturali dedicate all'intero scenario IT – dall'ambiente edge ai data center core, fino ai cloud.

Jeff Clarke, Vice Chairman of Products & Operations di Dell Technologies

Questo è il periodo più entusiasmante che abbia mai visto negli ultimi 30 anni di tecnologia. È un mondo digitale nel quale le aziende in grado di massimizzare il valore dei dati matureranno un vantaggio competitivo che le porterà ad essere vincenti nella digital economy. La strategia di Dell Technologies, forte di un approccio che parte dall'edge al core fino al cloud – si basa sulla capacità di creare innovazione affrontando con decisione le nuove sfide rivoluzionarie.

Dell Technlogies ha annunciato la nuova Unified Worskpace, piattaforma ideata per aiutare i dipartimenti IT a implementare, proteggere, gestire e supportare tutti i dispositivi dall’ambiente cloud.

Inoltre, tre nuovi servizi quali Advisory, Design e Implementation pensati per i clienti che adottano le tecnologie SD-WAN. Gli esperti di Dell Technologies intervengono come consulenti per assistere i clienti a pianificare, personalizzare e scalare in maniera appropriata la piattaforma così da gestire il deployment e le funzioni di rete virtuale modernizzate.

Dell EMC PowerSwitch S5200-ON, la prima famiglia di switch ad adottare la nuova denominazione del portafoglio, garantisce fino a 2,5 volte le performance dei modelli precedenti e comprende la primissima versione half-width sul mercato progettata per gli ambienti HCI.

La appliance Dell EMC VxFlex, un nuovo sistema ingegnerizzato chiavi in mano, si aggiunge al portafoglio iperconvergente Dell EMC per aiutare i clienti a modernizzare le loro infrastrutture attraverso un fattore forma più compatto ed economico in grado di scalare al crescere delle necessità. Questa novità coincide con l'allineamento da parte di Dell EMC dei propri sistemi integrati per HCI basati su VxFlex OS sotto un brand comune – VxFlex – che comprende sia la nuova appliance VxFlex sia il rack integrato VxFlex (già VxRack FLEX).

Dell EMC propone ora l'anteprima in early-access di VxRail Analytical Consulting Engine (ACE) nell'ambito di VxRail HCI System Software, con l’obiettivo di collaborare con i clienti ascoltandone il feedback in questa fase di sviluppo che precede il lancio del prodotto definitivo. Questa nuova piattaforma centralizzata per la raccolta e l'analisi dei dati aiuta i clienti a mantenere funzionante i loro stack HCI al massimo delle prestazioni, predisponendoli ai workload futuri per mezzo di funzionalità di machine learning per prevedere e auto-ottimizzare la capacità.

L'azienda ha presentato il nuovo server Dell EMC DSS 8440, un server 4U a 2 socket progettato per le applicazioni di machine learning e per altri workload che richiedono i livelli più elevati nelle prestazioni di calcolo.

Dell propone servizi best-in-class studiati per accelerare il time-to-value e massimizzare la produttività lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti. Si inizia con ProConsult Advisory Services per fornire ai clienti una valutazione end-to-end del loro ambiente corrente e degli obiettivi trasformazionali accompagnata da un piano e da una roadmap pratica che li aiuta a raggiungere risultati di business competitivi.