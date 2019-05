Red Hat, è ora disponibile il nuovo Enterprise Linux 8

Red Hat ha annunciato la disponibilità di Red Hat Enterprise Linux 8, il sistema operativo pensato per abbracciare tutte le implementazioni dell’enterprise IT.

Dai Linux container all’hybrid cloud fino a DevOps e intelligenza artificiale, Red Hat Enterprise Linux 8 è pensato non solo per supportare l’IT aziendale nel cloud ibrido, ma anche per aiutare le strategie tecnologiche ad avere successo.





Red Hat ritiene che il sistema operativo svolga un ruolo chiave per l’innovazione IT, soprattutto perchè Red Hat Enterprise Linux impatterà per oltre 10 miliardi di dollari sul fatturato globale aziendale nel 2019.

Con l’annuncio di Red Hat Enterprise Linux 8, intelligenza ed expertise sono oggi integrate nelle sottoscrizioni Red Hat Enterprise Linux per default con Red Hat Insights, offrendo l’expertise Linux di Red Hat as-a-service.

Red Hat Smart Management, add-on di Red Hat Enterprise Linux, aiuta l’IT a trarre vantaggi dall’hybrid cloud computing minimizzando le sue inerenti complessità di gestione. Combinando Red Hat Satellite per servizi di system management e cloud management on-premise per implementazioni Red Hat Enterprise Linux distribuite, Red Hat Smart Management offre notevoli funzionalità per gestione, patch, configurazione e provisioning di Red Hat Enterprise Linux nel cloud ibrido.

Red Hat Enterprise Linux 8 introduce Application Streams - linguaggi, framework e developer tool che vengono aggiornati costantemente senza impattare le risorse chiave che hanno reso Red Hat Enterprise Linux un benchmark a livello enterprise.

Il nuovo sistema operativo astrae molte delle complessità delle attività sysadmin granulari dietro la web console the Red Hat Enterprise Linux. Tale console offre un’interfaccia grafica intuitive per la gestione e il monitoraggio del sistema Red Hat Enterprise Linux, dalla salute delle virtual machine alle prestazioni complessive. Per migliorarne l’uso, Red Hat Enterprise Linux supporta upgrade in-place, assicurando un percorso più semplice, efficiente e rapido per convertire istanze Red Hat Enterprise Linux 7 a sistemi Red Hat Enterprise Linux 8.

Supportato da una supply chain open source più sicura e affidabile, Red Hat Enterprise Linux 8 facilita l’adozione di innovazione production-ready implementando solo i package necessari per uno specifico workload.

Per potenziare la sicurezza, Red Hat Enterprise Linux 8 supporta gli standard di cifratura OpenSSL 1.1.1 e TLS 1.3 offrendo accesso ad alcuni degli standard più recenti e forti di protezione che possono essere implementati system-wide attraverso un unico comando, limitando così l’esigenza di policy e tuning application-specific.