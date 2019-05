Nokia ha la gamma Android Enterprise Recommended più estesa

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, da oggi vanta la gamma più estesa di smartphone best in business Android, grazie all’aggiunta di tre nuovi device.

Si tratta di Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 e Nokia 3.2 (3/32GB) che si uniscono agli altri undici smartphone Nokia già parte del programma Android Enterprise Recommended, per offrire un’eccellente esperienza a livello aziendale e soddisfare le differenti esigenze di business.

Il programma Android Enterprise Recommended garantisce ai clienti aziendali la certezza che tutti gli smartphone validati sono stati approvati da Google e soddisfano i più alti standard business tra cui un’ampia gamma di specifiche hardware, software, di implementazione, aggiornamenti di sicurezza ed esperienza utente. Il programma stabilisce il benchmark per un’ottima esperienza utente in diversi casi d’uso enterprise, consentendo alle aziende di prendere decisioni in modo più facile e consapevole quando si tratta di scegliere gli smartphone.



Andrej Sonkin, GM Enterprise Business, HMD Global

Lo sviluppo della nostra offerta Android Enterprise Recommended ha seguito un percorso definito dalle esigenze delle aziende di disporre di device sicuri, che durano nel tempo e che entusiasmano gli utenti. I nostri smartphone enterprise-grade garantiscono una mobilità sicura a oltre 50 organizzazioni in tutto il mondo. E oggi siamo il fornitore di note aziende europee alla ricerca di device che evolvono con le loro necessità e migliorano nel tempo.