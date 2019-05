AMD e Cray realizzeranno il supercomputer più potente

Le CPU AMD EPYC, insieme alle GPU AMD Radeon Instinct e a ROCm Open Source Software daranno vita entro il 2021 al più potette super computer al mondo.

L’annuncio congiunto di AMD, U.S. Department of Energy, Oak Ridge National Laboratory e Cray, prevede la realizzazione entro il 2021 di quello che sarà il più potente supercomputer, capace di superare 1,5 exaflops.

Il sistema Frontier è pensato ed ottimizzato per le future generazioni di generation High Performance Computing e intelligenza artificiale, grazie alle CPU AMD EPYC e alle GPU AMD Radeon Instinc.

I ricercatotori di ORNL potranno usare le straordinarie potenzialità computazionali di Frontier per simulare, modellare e meglio comprendere tutta una serie di temi come la meteorologia, le strutture subatomiche, la fisica, il genoma, e altri campi scientifici.

Forrest Norrod, senior vice president and general manager, AMD Datacenter and Embedded Systems Group

AMD è orgogliosa di essere partner di Cray e Oak Ridge National Laboratory nella realizzazione di quello che ci aspettiamo sarà il più potente supercomputer al mondo. Frontier sarà basato sulle CPU e GPU customizzate di AMD, e rappresenta il più recente traguardo di una lunga lista di innnovazioni tecnologiche offerte da AMND ai Department of Energy exascale programs