AVM porta sul mercato il nuovo FRITZ!Repeater 3000

AVM ha annunciato di aver aggiunto alla sua gamma di prodotti il FRITZ!Repeater 3000, un potente ripetitore per le reti Wi-Fi Mesh.

Grazie all'innovativa tecnologia e alle tre unità radio, il repeater a tre bande offre una portata ancora più estesa e una maggiore trasmissione dati. Inoltre, la frequenza aggiuntiva a 5 GHz consente agli utenti di collegare tutti i dispositivi alla rete FRITZ! e rende la trasmissione dei dati ancora più efficiente, garantendo una connessione stabile per il gaming, lo streaming e la navigazione Internet.

Grazie alle tre unità radio il nuovo FRITZ!Repeater 3000 trasmette sia sulla banda di frequenza a 2,4 GHz che su due frequenze separate a 5 GHz.

Il canale wireless aggiuntivo a 5 GHz è ideale per collegare tutti i dispositivi della rete Mesh al FRITZ!Box, mentre le altre due bande sono libere di comunicare con i terminali, garantendo così un'elevata velocità di trasmissione dati per più dispositivi connessi contemporaneamente alla rete. Le innovative tecnologie Wi-Fi come il band steering, l’ AP steering (11v, 11k), il crossband repeating e le funzionalità di auto-recovery assicurano che tutti i dispositivi siano sempre collegati in modo ottimale. Grazie alle due porte gigabit LAN è anche possible collegare i dispositivi via cavo. Infine, il repeater Mesh è sempre aggiornato e sicuro grazie agli update gratuiti del FRITZ! OS.

FRITZ!Repeater 3000 è disponibile ad un prezzo suggerito al pubblico di 129 euro.