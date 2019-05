Aruba Enterprise, al Forum PA 2019 con nuove soluzioni

Aruba Enterprise sarà nuovamente presente al Forum PA 2019. Sarà possibile approfondire le soluzioni ideali per la Pubblica Amministrazione.

La divisione enterprise di Aruba ha infatti un team dedicato al rapporto con la PA, oltre ad avere numerosi casi di successo in ambito PA. L’area espositiva offrirà anche lo spunto per approfondire le soluzioni proposte, come firma digitale, firma remota, conservazione digitale a norma, PEC, e posta elettronica. Ricordiamo inoltre la recente qualifica ottenuta da AgID come Cloud Service Provider per erogare servizi IaaS e SaaS nel contesto del Cloud della PA. Una qualifica importante ufficializzata a marzo, grazie alla quale la PA potrà ottenere ulteriori benefici con l’adozione dei servizi cloud - IaaS, PaaS e SaaS: come consultabile nel Cloud Marketplace, sono a disposizione il Virtual Private Cloud di Aruba, un servizio IaaS personalizzabile in base alle esigenze di ciascun ente, l’Aruba Cloud Backup, un servizio SaaS di backup self-service multipiattaforma e l’Aruba Cloud Monitoring, con cui monitorare i propri servizi IT, come siti, database o server di posta, in termini di disponibilità e tempi di risposta.

l know how del team di esperti di Aruba Enterprise deriva anche dall’esperienza ormai consolidata nell’offerta di servizi fiduciari, che trova i suoi fondamenti nelle Certification Authority - Aruba PEC e Actalis - accreditate presso AgID come Gestori PEC e Identity Provider per l’emissione dell’identità digitale SPID. Da oltre dieci anni offrono prodotti e servizi rivolti ad un’utenza enterprise, sia pubblica che privata, tra cui servizi di firma digitale, PEC, conservazione digitale a norma e soluzioni di autenticazione e certificazione.

Tra gli ulteriori temi di interesse, saranno presentate le novità di Hyper Cloud Data Center, il data center campus di prossima apertura all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino che completerà la rete nazionale di Data Center proprietari di Aruba.

Nel corso dei tre giorni, Aruba Enterprise proporrà anche una serie di interessanti workshop formativi, su una serie di argomenti legati al mondo cloud e PA: momenti di sicuro richiamo, data la grandissima attualità del tema.