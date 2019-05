Avaya OneCloud Private migliora la customer experience

Per la customer experience, Standard Chartered Bank ha scelto Avaya e la soluzione OneCloud Private, che offre esperienze omogenee con più punti di contatto. Infatti Avaya Holdings collabora con Standard Chartered per realizzare un progetto di trasformazione della customer experience su base pluriennale che consentirà alla banca di allinearsi alle esigenze dei clienti che vivono in un contesto in rapida evoluzione e caratterizzato dalla comunicazione digitale.

Nidal Abou-Ltaif, Presidente di Avaya International

Standard Chartered sta sviluppando servizi bancari sempre più efficienti per la propria clientela, garantendo sicurezza, riservatezza e completa operatività su qualsiasi canale. Avaya è orgogliosa di sostenere questa prestigiosa istituzione finanziaria nella sua continua evoluzione e trasformazione volta ad intercettare i bisogni dei propri clienti. Questa collaborazione è una conferma tangibile delle potenzialità dei servizi cloud di Avaya.

Avaya OneCloud Private consente ad organizzazioni come Standard Chartered di utilizzare i vantaggi di soluzioni di unified communications e di contact center distribuite sul proprio cloud privato.

Stuart Beaumont, Direttore Generale – Voice & Virtual, di Standard Chartered

La nostra partnership con Avaya ci permetterà di offrire ai nostri clienti un’esperienza di comunicazione continua attraverso il consolidamento di tutte le interazioni su di un unico punto di contatto. Questo creerà maggiore efficienza all’interno della nostra struttura, con operatori in grado di passare da un canale di comunicazione all’altro, beneficiando del contesto informativo delle precedenti conversazioni. La piattaforma Avaya garantisce la flessibilità di coinvolgere terze parti così da consentirci una continua evoluzione sempre offrendo ai nostri clienti la miglior esperienza e i migliori canali di comunicazione e di assistenza.

Avaya offre architetture di riferimento standard, in alternativa, i clienti possono collaborare con gli esperti globali di Avaya per progettare una soluzione personalizzata. Il progetto realizzato da Avaya per Standard Chartered consentirà al gruppo bancario internazionale di poter assistere efficacemente i propri clienti, ponendo le basi per canali di comunicazione non ancora sviluppati.

Standard Chartered continua ad investire nelle opportunità offerte dagli strumenti digitali e il gruppo bancario sta già sperimentando un aumento dell’adozione del digitale, infatti i clienti che utilizzano le piattaforme online o quelle di mobile banking sono oggi il 49% a fronte del 45% nel 2017. Il gruppo bancario internazionale si impegna a garantire un’esperienza di digital banking semplice, conveniente e sicura su diversi canali, senza però trascurare il “contatto umano” che viene offerto attraverso servizi di contact center per i clienti.

La soluzione private cloud di Avaya andrà a costituire la piattaforma globale di cui Standard Chartered ha bisogno con un’implementazione effettuata in tutta sicurezza per l’ambiente bancario.