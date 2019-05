La Dark Fibre Colt supporta le esigenze del consorzio TOP-IX

La sede di Milano del consorzio Torino Piemonte-Internet Exchange ha scelto di interconnettere i propri datacenter; la soluzione arriva dal socio fondatore Colt. Il consorzio senza fini di lucro TOP-IX nel 2002, che oggi conta più di 80 consorziati, ha l’obiettivo di creare e gestire un Internet Exchange (IX) per lo scambio del traffico Internet nel Nord Ovest d’Italia al fine di favorire la crescita del territorio.

Tra i soci fondatori anche Colt Technologies Service. TOP-IX costruisce e gestisce l’infrastruttura di rete per fornire i servizi tipici di un Internet Exchange e al contempo promuove e supporta, attraverso il Development Program (DP), progetti di innovazione tecnologica e di business basati sull'utilizzo di Internet a banda larga. L’utilizzo dei servizi da parte dei consorziati e le loro crescenti esigenze di business, hanno fatto si che TOP-IX si espandesse da Torino a Milano e, attraverso nuovi Data Center, offrisse la possibilità di approntare un’efficace soluzione di Disaster Recovery.

Per riuscire a interconnetterli, continuando a gestire in autonomia la connettività, è nata l’esigenza di avere la fibra spenta che permettesse massimi livelli di flessibilità e controllo per supportare incrementi, virtualmente illimitati della larghezza di banda, nei tempi e con i ritmi più adatti. TOP-IX ha indetto quindi una request for proposal (RFP) tra i propri consorziati e la scelta è ricaduta su Colt per qualità del servizio, prezzo e disponibilità dei tracciati della rete Dark Fibre sulla quale avrebbe basato i suoi servizi.

Luca Cicchelli, Interconnection Manager di TOP-IX

Colt ha immediatamente compreso le nostre esigenze e ci ha risposto in modo estremamente puntuale. In particolare, la disponibilità dei tracciati ci ha aiutati nella fase di progettazione del lavoro. Conosco molto bene l’azienda sia in qualità di Socio Fondatore sia per altre collaborazioni e mai come in questo caso ci siamo trovati dal lato del cliente. La professionalità e la rapidità di esecuzione ci hanno confermato che potremo fare affidamento su Colt anche per futuri sviluppi.

La Dark Fibre di Colt offerta al consorzio garantisce anche un supporto 24x7x365.

Dark Fibre di Colt ha fornito non solo un’offerta economicamente vantaggiosa e scalabile in qualsiasi momento ma anche la tranquillità di avere una rete che fosse fisicamente dedicata a TOP-IX e non condivisa.

Colt negli anni ha investito molto nella creazione di una rete che potesse supportare le aziende italiane a sfruttare in autonomia e secondo le singole necessità la connettività offerta e questa ulteriore partnership dimostra l’importanza che riveste il mercato italiano per l’azienda.