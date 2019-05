Tim presenta le sperimentazioni 5G per monitorare Genova

A Genova, in partnership con istituzioni e altri player, Tim ha avviato i test di servizi 5G per il controllo del territorio con droni e veicoli di tipo rover. La sperimentazione, che ha riguardato l’area Great Campus agli Erzelli, dove ha sede il “Digital Lab 5G” e uno dei centri R&S globali di Ericsson in Italia, si avvale di una centrale operativa in Cloud realizzata da Tim, dalla quale è possibile gestire e controllare da remoto e in modo automatizzato le varie missioni di volo o terrestri, sfruttando le potenzialità della rete di quinta generazione.

I droni pilotati dal Network Operation Service di Liguria Digitale hanno sorvolato i parchi di Nervi, dall’altra parte della città, mentre un rover, sempre guidato dalle sale operative di Liguria Digitale, ha esplorato le aree del Great Campus.

Con questa operazione il Memorandum of Understanding entra nella fase pienamente operativa. Siglato a marzo 2018 da Regione Liguria, Comune di Genova, Liguria Digitale, Ericsson e Tim, il Memorandum of Understanding ha tra i principali obiettivi quello di rendere disponibili nuove applicazioni per i servizi innovativi dedicati a cittadini, imprese e pubblica amministrazione attraverso la rete mobile 5G.

Il gruppo di lavoro congiunto tra i firmatari del MoU ha infatti presentato per l’occasione la prima Proof of Concept (che, attraverso il controllo da remoto su una piattaforma Cloud robotics infrastructure di Tim, connessa alla rete 5G che si trova nel Great Campus, grazie alle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione da Liguria Digitale, consente di gestire lo spostamento dei droni o dei rover che si muovono in esterno.

Tale soluzione di monitoraggio del territorio, in logica 5G, può essere personalizzata per meglio rispondere alle varie necessità: oltre alla tutela del territorio, nuove soluzioni per la pubblica sicurezza, per il monitoraggio di infrastrutture critiche, e per il trasporto di farmaci di prima necessità, e così via.

I risultati ottenuti confermano la capacità di Tim nel saper sviluppare ecosistemi digitali per lo sviluppo di nuovi scenari di business, mettendo a disposizione dei vari partner la sua rete mobile di nuova generazione, adatta a supportare, in sicurezza e con alti livelli di qualità, i nuovi servizi per le “città intelligenti”.