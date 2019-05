Getronics si allea con HeleCloud per lanciare un centro AWS

Getronics presenta la partnership tecnologica firmata con HeleCloud per un centro dedicato alla progettazione, distribuzione e gestione soluzioni AWS all’avanguardia. La partnership si rivolgerà inizialmente a aziende e società di investimento private attraverso la nuova practice Investment Services Group di Getronics.

Mark Cook, Vice Chairman di Getronics

C’è molto interesse da parte delle aziende nei servizi cloud pubblici sulla piattaforma AWS. Fornendo le funzionalità AWS, stiamo ampliando le possibilità di scelta per i nostri clienti, la risposta corretta al loro interesse e allo sviluppo attuale del cloud pubblico.

Dob Todorov, Ceo e Chief Cloud Officer di HeleCloud

Siamo entusiasti della partnership con Getronics, una delle aziende IT globali di maggior successo e più rapida crescita dei nostri tempi, con capacità immense su un ampio ventaglio di piattaforme. Insieme siamo molto più della somma delle parti; porteremo innovazione e funzionalità AWS a beneficio dei clienti Getronics.

L’adozione di servizi cloud sta crescendo infatti rapidamente in tutta Europa, ma le competenze in ambito cloud sono ancora limitate. Tra le startup a più rapida crescita in Gran Bretagna, HeleCloud è in grado di offrire le competenze, le conoscenze e l’esperienza che le imprese oggi richiedono.

Inizialmente, la partnership sarà operativa in Europa, dove la presenza Getronics nelle grandi aziende e nel midmarket offre accesso ai clienti sfruttando le relazioni esistenti, e focalizzata sui settori retail, viaggi e trasporti, servizi finanziari, sanità. Capitalizzando sulle conoscenze e sull’esperienza di HeleCloud con AWS, le due aziende creeranno soluzioni pensate specificamente per ciascun settore verticale, ampliando l’attuale portfolio di servizi Getronics. Le soluzioni comprenderanno Technology Consulting, Managed Services e Technology Training.

L’offerta tecnologica sarà proposta attraverso il Cloud Centre of Excellence, articolato nelle 7 aree:

- Roadmap cloud e Migrazione;

- Sicurezza cloud, Compliance e Governance;

- Business Continuity e Disaster Recovery;

- Big Data e Analytics;

- Infrastrutture gestite;

- Sicurezza gestita e Compliance;

- Cloud Technical Design Authority.

Anche con il supporto AWS, Getronics continua a essere partner Microsoft Azure per servire i clienti legati alle tecnologie Microsoft o intenzionati a stabilire una presenza multivendor. Getronics offre inoltre soluzioni cloud private e ibride con le proprie piattaforme hosted di cloud privato in 19 data center in tutta Europa, mentre sono in corso investimenti in Nord America.