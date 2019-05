Canale e networking, nuove specializzazioni per WatchGuardONE

WatchGuard Technologies annuncia un ampliamento di WatchGuardONE, programma di canale caratterizzato da diverse specializzazioni in sicurezza di rete, Wi-Fi sicuro e MFA. Ciascuna specializzazione prevede requisiti di conoscenza di base, e include training tecnici e di vendita. I partner che ottengono specializzazioni in uno di queste tre percorsi inerenti tre famiglie di prodotto diverse possono raggiungere lo status di WatchGuardONE, che prevede incentivi finanziari e supporto tecnico, marketing e per le vendite, senza dover raggiungere soglie di fatturato o l’obbligo di adozione del portafoglio prodotti.

Queste nuove specializzazioni WatchGuardONE sono state integrate nel programma di canale già esistente basato sul valore, riducendo al minimo le barriere d’ingresso e assicurando il massimo ritorno sull’investimento al fine di rendere più semplice possibile per i partner fare business con WatchGuard.

Focus su educazione e formazione

Secondo un recente studio di IPED Consulting, il 44% dei fornitori di servizi gestiti (MSP) afferma che reclutare e trattenere risorse tecniche è una barriera critica o, al contrario, significativa per la crescita. Gli MSP dichiarano anche che la formazione tecnica e di vendita sono due degli elementi più importanti dei programmi di canale. Questo è uno dei motivi per cui WatchGuard continua ad espandere il suo focus sull’educazione e la formazione mirata come meccanismo per ottenere lo status di partner e i relativi vantaggi del programma WatchGuardONE.

Michelle Welch, Senior Vice President of Marketing di WatchGuard

I partner non vogliono dover sottostare a soglie di fatturato elevate o adeguarsi a criteri del portfolio vendor che non rispondono alle esigenze dei loro clienti – vogliono solo condurre il loro business in modo efficiente. Sia che siano focalizzati solamente su sicurezza di rete, wi-fi sicuro o MFA, i partner che investono tempo con WatchGuard possono facilmente ottenere gli stessi incentivi finanziari e lo stesso supporto dei nostri partner più grandi, senza distinzione di dimensione, business model o capacità di fatturato. Siamo orgogliosi di continuare a far sì che WatchGuardONE sia accessibile ad ogni tipo di partner: questo ci consente di fornire prodotti e servizi di sicurezza di classe enterprise che i clienti medio-piccoli ricercano oggigiorno.

WatchGuardONE è sempre stato un programma basato sul valore, che premia i partner che investono tempo nella formazione. Poiché la gamma di prodotti si è ampliata comprendendo dalle soluzioni di sicurezza di rete ai nuovi segmenti rappresentati da Wi-Fi sicuro e MFA, queste nuove specializzazioni sono una naturale evoluzione del programma WatchGuardONE. I partner così possono ottenere lo status di WatchGuardONE specializzandosi in almeno una delle famiglie di prodotto disponibili e raggiungere così status sempre più elevati, con relativi vantaggi, completando le specializzazioni nelle altre categorie di prodotto.

Gli incentivi finanziari crescono in proporzione al numero di specializzazioni ottenute. Le nuove specializzazioni WatchGuardONE, pensate per supportare e rendere più efficace il business dei partner, sono solo l’ultimo esempio concreto della volontà di WatchGuard di mettere i partner sempre al primo posto.

L’espansione del programma segue a ruota il lancio della piattaforma WatchGuard Cloud, che riduce i costi di infrastruttura, accelera l’acquisizione di clienti e riduce al minimo il tempo speso su attività amministrative, centralizzando la gestione e la reportistica della sicurezza dei partner in una sola interfaccia basata su cloud.

Inoltre, WatchGuard offre integrazione con servizi di monitoraggio e gestione remota (RMM) e di professional services automation (PSA) tra i migliori del settore, come ConnectWise, Autotask, Tigerpaw e SolarWinds. Queste integrazioni permettono ai partner di gestire al meglio la loro attività con accesso a reportistica automatizzata, gestione dell’inventario, help desk, fatturazione, gestione dei ticket e molto altro ancora.

I partner possono già accedere alla formazione gratuita per ottenere le specializzazioni WatchGuardONE in Network Security (Sicurezza di rete), Secure Wi-Fi (Wi-Fi sicuro) e Multi-factor Authentication (Autenticazione multi-fattore).