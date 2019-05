Unified Communication, Wildix e la via dell’Asia

Wildix è stata selezionata nell'ambito di un programma dell’Unione Europea nato per facilitare l'ingresso di aziende ICT europee nei mercati Far East.

L’azienda è stata scelta come soggetto con buone prospettive di crescita nei mercati asiatici e per questo, tramite il finanziamento dell'Unione Europea, parteciperà a due fiere specializzate nell’ambito di CommunicAsia, a Singapore e in Thailandia. I due eventi, che si svolgeranno dal 17 al 22 giugno prossimi e sono organizzati in collaborazione con NXTAsia e BroadCastAsia, rappresentano un vero punto di riferimento del settore.

Non solo; Singapore e la Thailandia sono realtà che hanno fatto ingenti investimenti per essere ancora più competitive sul mercato. Eventi specializzati e iniziative commerciali hanno recentemente aperto per le aziende europee ICT ulteriori opportunità di guadagnare terreno in due paesi che sono altamente ricettivi alle offerte di alta qualità e alle migliori soluzioni per il mercato.

Grazie alla partecipazione alle due fiere, Wildix avrà accesso a briefing di mercato, coaching individualizzati e matching di business mirato. E sarà proprio il programma EU Gateway a finanziare la partecipazione della società a CommunicAsia, uno dei più grandi tradefairs ICT a livello mondiale, e evento dove è possibile incontrare partner ad alto potenziale nel ramo ISP, operatori satellitari, integratori di sistemi, operatori mobili.

Da segnalare che Wildix non sole è entrata nelle migliori 50 aziende ICT d'Europa, ma è anche l’unica che rappresenta il mercato delle UC&C a testimonianza della sua leadership in questo settore in continua crescita e sviluppo.