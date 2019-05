NetApp ONTAP 9.6 potenzia il multi-cloud ibrido

NetApp svela la serie midrange di sistemi storage end-to-end NVMe AFF A320 “ONTAP 9.6” e un portfolio che permette di massimizzare il valore dei dati.

Le soluzioni flash connesse al cloud di NetApp, elemento di una strategia Data Fabric, offrono la semplicità, l'efficienza operativa e la protezione necessaria per supportare l'innovazione, aggiungere performance senza precedenti e alimentare i set di dati e le tecnologie più esigenti, quali l'intelligenza artificiale o le reti 5G.

Grazie alle soluzioni NetApp, questo Data Fabric è in grado di fornire applicazioni che coinvolgono gli utenti e forniscono analytics in grado di trasformare informazioni utili in un vantaggio competitivo.

Accelerando le applicazioni in modo indolore e garantendo semplicità e sicurezza per un'infrastruttura a prova di futuro, il software per la gestione dei dati ONTAP 9.6 permette alle organizzazioni di tutte le dimensioni di massimizzare il valore dei dati e intraprendere nuove iniziative basate sui dati.

ONTAP 9.6 include i seguenti miglioramenti:

● L'ecosistema NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) esteso ora include gli host VMware ESXi, Windows e Oracle Linux, oltre a Red Hat e SUSE Linux, con resilienza del percorso di storage. In questo modo le organizzazioni possono sperimentare le performance NVMe/FC per la maggior parte dei carichi di lavoro.

● FabricPool ora supporta Google Cloud Platform e Alibaba Cloud, oltre a Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) e IBM Cloud Storage. Le organizzazioni possono ridurre il costo dello storage primario eseguendo il tiering automatico dei dati cold su uno dei cloud pubblici principali o su un cloud privato NetApp StorageGRID.

● Il software NetApp FlexCache ora supporta NetApp Cloud Volumes ONTAP, consentendo alle organizzazioni di provare i vantaggi di FlexCache nelle implementazioni del cloud ibrido.

● La crittografia via cavo per la tecnologia NetApp SnapMirror e FlexCache aumentano la sicurezza per la replica dei dati e il caching remoto.

● Il supporto IP di NetApp MetroCluster per i sistemi NetApp AFF e FAS entry-level rende l'opzione di business continuity conveniente per le aziende, sfruttando le reti IP del cliente presenti tra i siti.

Nuovo sistema end-to-end NVMe midrange

L'anno scorso NetApp ha introdotto AFF A800, il primo sistema NVMe end-to-end del settore con performance leader di settore e servizi dati impareggiabili supportati dalla garanzia di efficienza più efficace del settore. Con questo annuncio, NetApp estende tali vantaggi al mercato midrange. Il sistema AFF A320 consente ai clienti di:

• Accelerare le applicazioni aziendali tradizionali ed emergenti, quali l'intelligenza artificiale e il deep learning, gli analytics e i database a latenza estremamente bassa.

• Ridurre i costi dei data center consolidando le applicazioni grazie a un potente sistema.

• Rendere il proprio ambiente a prova di futuro con la tecnologia NVMe, 100GbE Ethernet e integrazione del cloud.

I clienti potranno affidarsi alle best practice basate su standard di NetApp e a esperti tecnici per migliorare l'efficienza, le performance e proteggere da interruzioni del business e perdita di dati. L'esteso portfolio di servizi NetApp ora include:

• SupportEdge Prestige offre un livello di concierge ad ampio raggio per il supporto tecnico, che risolve le problematiche più velocemente tramite l'instradamento prioritario delle chiamate. I clienti sono assegnati a un team dedicato di esperti NetApp e ricevono servizi di reporting specializzati, strumenti e valutazioni delle condizioni di salute dell'ambiente di storage.

• Il servizio di implementazione in tiering accelera il time-to-value per le nuove tecnologie NetApp e riduce il rischio di installazione inappropriata o configurazione errata. Le tre nuove opzioni ad alta qualità includono implementazioni Basic, Standard e Advanced, ciascuna allineata agli obiettivi di business del cliente.

• Il servizio di aggiornamento gestito è un servizio erogato in remoto che riduce i rischi per la sicurezza garantendo che il software NetApp sia sempre operativo con tutte le ultime patch di sicurezza e gli aggiornamenti del firmware.