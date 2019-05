Comunicazioni sicure con VOIspeed UCloud 2.0.8

TeamSystem Communication annuncia la disponibilità di VOIspeed UCloud 2.0.8; la release migliora la sicurezza delle comunicazioni in cloud.

La base comune è l’evoluta infrastruttura SaaS e l’architettura di gestione dei terminali SIP. Grazie a essa, l’avanzatissima funzionalità VOIspeed di gestione degli utenti multi-device, che consente a ogni utente di avere a sua disposizione più apparati, compreso il proprio cellulare, viene resa ancora più sicura e potente.

Il risultato è stato ottenuto implementando il censimento diretto di ogni periferica, la possibilità d’impostare login univoci e offrendo l’opportunità di creare sedi “virtuali”, cui associare determinati apparti. Le risorse telefoniche di ciascun utente, in questo modo, sono più protette da attacchi esterni e dal rischio di perdite di dati.

La nuova architettura, inoltre, consente la creazione di postazioni di Hot Desking, tramite le quali è possibile per utilizzatori, rivenditori e fornitori di servizi, creare strutture come, ad esempio, spazi di co-working, sale accoglienza o call-center multiutente, dove gli apparati fisici possono essere facilmente riconvertiti in base all’utente che ne richiede l’utilizzo.

La nuova release di VOIspeed UCloud, inoltre, vede potenziate anche le funzionalità di reportistica a disposizione degli amministratori di sistema che, oltre ad avere informazioni con un maggior livello di dettaglio sulle conference call e sulle sale riunioni aziendali, hanno la possibilità di gestire le registrazioni di chiamata in conference, anche differenziate per interlocutore.

Importanti novità coinvolgono poi la UI VOIspeed, che mette ora a disposizione anche una postazione completa per il training degli operatori telefonici, con cui il formatore potrà “entrare” facilmente nelle comunicazioni a due e interagire vocalmente e tramite chat.

Significativi miglioramenti sono stati apportati alla gestione dei contatti telefonici e alla rubrica che, oltre alla possibilità di aggiungere note alle telefonate e promemoria di richiamata integrati con il calendario di Google, permettono oggi di accedere a una vista giornaliera delle attività telefoniche in agenda, semplificando la programmazione delle attività lato utente.

Da segnalare, infine, anche la nuova versione dell’app VOIspeed UI per smartphone Android e iOS, che ha visto ulteriormente migliorate e potenziate le funzionalità della chat aziendale, che offre una gestione ottimizzata della messaggistica multiutente e dello storico delle conversazioni, nonché l’inserimento della gestione di allegati con accesso a file system per la condivisione di foto e

documenti.