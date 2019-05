F5 Networks nomina due nuovi Executive Vice President

F5 Networks introduce due nuovi Vice President esecutivi; guideranno le iniziative di marketing e customer experience e la visione tecnologica e di innovazione.

Nel nuovo ruolo di Executive Vice President e Chief Marketing & Customer Experience Officer, Mika Yamamoto sarà responsabile della definizione e attuazione delle strategie di marketing dell’azienda nei diversi settori, canali e aree geografiche del mondo, mentre F5 continua il suo processo di evoluzione verso un business multi-dominio e multi-piattaforma.

Si occuperà anche di garantire che i clienti siano supportati in prima linea nelle iniziative di digital transformation, con particolare attenzione alle loro esperienze di acquisto. Mika è già operativa in azienda.

A partire dal primo luglio 2019, entrerà in F5 anche Geng Lin nel ruolo di Executive Vice President e Chief Technology Officer, con il compito di definire la visione tecnologica dell'azienda. Il suo obiettivo sarà quello di potenziare le capacità tecnologiche di nuova generazione di F5, promuovendo l'innovazione interna ed esterna, che includono iniziative di ricerca avanzate e nuove partnership strategiche.

Mika Yamamoto arriva in F5 dopo una lunga esperienza e risultati comprovati nel marketing di importanti aziende. Prima di entrare in F5, ha ricoperto il ruolo di Global President di Marketo, guidando la strategia go-to-market dell'azienda dopo l’acquisizione da parte di Adobe. In precedenza, è stata Chief Digital Marketing Officer e CMO di SAP e ha ricoperto ruoli di responsabilità in Amazon, Microsoft, Gartner e Accenture.

Geng Lin arriva da J.P. Morgan Chase dove ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali Managing Director, Chief Development Officer e Head of Engineering in ambito consumer e community banking, guidando lo sviluppo dell'architettura bancaria e del portafoglio applicativo cloud-based di nuova generazione della banca. In qualità di coautore di due libri sul cloud e sul data-intensive computing e titolare di un brevetto, Lin è riconosciuto come esperto nel suo settore. In precedenza, è stato CTO of Corporate Networks di Google, CTO of Network Business di Dell e CTO IBM Alliance di Cisco.



Yamamoto che Lin riporteranno entrambi direttamente al CEO di F5 Locoh-Donou e opereranno dalla sede di Seattle.