Il cloud Irideos è ora certificato AgID

Le soluzioni IaaS di Irideos sono state inserite nel Cloud Marketplace di AgID, la piattaforma che espone i servizi dei CSP abilitati ad offrire il Cloud alla PA.

Si tratta di un traguardo importante poiché dall’inizio di aprile gli enti pubblici possono acquisire servizi Cloud esclusivamente dai CSP qualificati e presenti nel Registro Pubblico pubblicato da AgID.

Irideos entra nel marketplace con due diverse soluzioni Cloud che soddisfano anche le esigenze delle amministrazioni pubbliche tecnologicamente più all’avanguardia e pronte a sperimentare soluzioni diverse nell’ottica dell’approccio multi-cloud.

La prima - V.Cloud - basata su tecnologie leader di mercato (VMware) e adatta ad ospitare applicazioni con carichi di lavoro stabili.

La seconda - O.Cloud - ereditata da Irideos con l’acquisizione al 100% della società Enter, è basata su tecnologie open source (OpenStack) ed è adatta alla gestione di applicazioni con carichi di lavoro dinamici e irregolari nel corso del tempo.

Le piattaforme Cloud di Irideos sono state costruite all’insegna dei requisiti di qualità fissati dall’Agenzia e cioè affidabilità e sicurezza per i dati e le informazioni che vi risiedono.

La piattaforma V.Cloud è stata progettata e realizzata su un’infrastruttura distribuita su tre data center proprietari, tutti italiani, localizzati nell’Avalon Campus di Irideos in via Caldera a Milano, interconnessi tra loro in fibra ottica per garantire ai clienti massima affidabilità e continuità operativa. La piattaforma O.Cloud è nativamente distribuita a Milano, Francoforte e Amsterdam, tre punti strategici in Europa per le interconnessioni con i CSP globali.