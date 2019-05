Panduit avvia una collaborazione con Swegon per i datacenter

Panduit e Swegon hanno annunciato un progetto-pilota per la collaborazione tecnico-commerciale, allo scopo di offrire soluzioni per il mondo dei data center.

Le due aziende opereranno insieme sul territorio nazionale per identificare nuove opportunità di business, sviluppando insieme una comunità di partner interessati a far parte di questo ecosistema di settore.

La proposta delle due aziende vede innovative infrastrutture di rete, integrate con sistemi di climatizzazione ad alta efficienza energetica attraverso le quali rimuovere sprechi e complessità.

Infatti le soluzioni Panduit, spaziando dai cabinet, a soluzioni per la connettività, strisce di alimentazione intelligenti, sistemi di instradamento (e altro ancora) si completano con soluzioni di in-room cooling, di free cooling chillers, e di in-row cooling.