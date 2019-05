Lenovo presenta nuovi ThinkPad con CPU AMD Ryzen mobile

Lenovo annuncia le ultime novità della famiglia ThinkPad: sono i modelli T495, T495s, e X395, basati su AMD fino alla seconda generazione Ryzen 7 Pro Mobile.

Con una maggiore autonomia della batteria, che dura fino a quattro ore in più con una singola carica, e un aumento delle prestazioni del 18% rispetto alla precedente generazione, la nuova serie T e X offre agli utenti importanti aggiornamenti nelle funzionalità. Senza tuttavia concedere nulla sulla sicurezza del dispositivo e sull’utilizzo.

Jerry Paradise, vice president, Lenovo Intelligent Devices Group Commercial Product Portfolio

Queste nuove serie ThinkPad sono in assoluto le prime a portare agli utenti i vantaggi di AMD nei nostri laptop sottili e leggeri T, Ts e X. Con questi sistemi ultra-mobili, gli utenti potranno contare sulle più avanzate soluzioni di computing.

Infatti, gli utenti ThinkPad otterranno prestazioni eccezionali con processori fino alla 2a generazione Ryzen 7 PRO Mobile con grafica Radeon Vega, progettati per aumentare la produttività, migliorare i contenuti multimediali e l'efficienza energetica.

Estremamente performanti anche sotto il profilo gaming, i nuovi modelli offrono anche la tecnologia Radeon FreeSync. Grazie ad essa gli utenti godranno di una straordinaria qualità dei pixel e di un refresh rate fluido dei fotogrammi, praticamente priva di stutterting .

Inoltre, i nuovi ThinkPad sono sufficientemente resistenti da reggere anche le più dure giornate di lavoro: anche questo è il motivo per cui ThinkPad continua a guidare l’evoluzione degli spazi di lavoro.

Anche i display migliorano: la novità per la serie AMD, è il display Full HD da 14 pollici e 400 nits. La grande brillantezza rende più facile la lettura dei testi e delle icone in ambienti scarsamente illuminati. Unita alla leggendaria tastiera ThinkPad retroilluminata con luce bianca, gli utenti potranno godere di una risoluzione eccezionale a una distanza confortevole.

Lenovo non ha certo sottovalutato il mondo conference. Sono stati aggiunti doppi microfoni ThinkPad ad ampio raggio sui modelli AMD per una ricezione a 360° che migliora le prestazioni, specialmente se i partecipanti si trovano in ambienti rumorosi.

In più, attenzione massima alla sicurezza. L’otturatore ThinkShutter integrato copre fisicamente la webcam per proteggere gli utenti dei ThinkPad da intrusioni via web.

Un ulteriore livello di sicurezza è assicurato dal filtro ePrivacy opzionale ThinkPad PrivacyGuard installato sia sul T495s sia sull’X395 per schermare i contenuti dello schermo dallo sguardo diretto di chi arriva alle spalle.

Il livello di sicurezza è maggiore grazie anche alla funzione aggiuntiva ThinkPad PrivacyAlert che abilita automaticamente PrivacyGuard e sarà disponibile prossimamente.

Fornita in esclusiva con i processori Ryzen PRO Processors di 2a generazione, AMD Memory Guard. Questa tecnologia aiuta a proteggere il laptop dagli attacchi col boot, se un hacker ha accesso fisico al sistema.