T.net partecipa alla trentesima edizione di Forum PA

T.net ha annunciato la propria presenza alla edizione numero 30 di Forum PA. Di scena l’offerta dei servizi dedicati alla PA, in particolare i servizi cloud.

A questa intensa edizione 2019, vissuta anche come una festa dell’innovazione con momenti di coworking e format inediti, T.net non poteva certo mancare.

Infatti, il system integrator ha una offerta completa dedicata alla Pubblica Amministrazione. L’azienda, infatti, forte delle proprie certificazioni ISO2701, ISO9001 e SOA vende le proprie soluzioni sul Cloud Marketplace di AgID.

Oggi il Cloud è la soluzione ideale per la gestione di dati e applicazioni per la Pubblica Amministrazione. In questo campo T.net offre soluzioni su misura per ogni esigenza: dal prodotto CloudBag, al Software Definited Data Center o al Disaster Recovery, seguendo ogni passaggio del processo di migrazione dall’ambiente fisico a quello virtuale.

Francesco Mazzola, Amministratore Delegato di T.net

T.net ha nel suo portafoglio clienti, importanti Pubbliche Amministrazioni come Comuni, Università, Aeroporti, cui forniamo servizi integrati in Cloud. La nostra esperienza decennale e le nostre certificazioni di qualità e sicurezza ci permettono di restare in prima linea nel processo di innovazione e trasformazione digitale della “Cosa Pubblica”. Siamo a lavoro nella progettazione e nella realizzazione delle prime Digital City in Italia e all’estero dove benessere e sicurezza per i cittadini vanno a braccetto. Le PA che si affidano a T.net sanno che per noi viene prima di tutto la sicurezza dei dati del cittadino, sempre.

Inoltre, T.net è partner nella realizzazione dell’evento La sicurezza informatica del Paese, tra nuova governance nazionale e Agenda digitale previsto il 15 maggio dalle 10 alle 13. L’evento, coordinato da Alessandro Longo, direttore Responsabile di Agendadigitale.eu, vedrà la partecipazione di Elisabetta Trenta, Ministra della Difesa. Verranno approfonditi i temi relativi alla nuova governance nazionale della cybersecurity, i nuovi scenari per gli erogatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali e all’avanzamento del progetto di digital security.