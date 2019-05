HP, la sostenibilità è imprescindibile per i dipendenti

HP ha annunciato i risultati di uno studio globale. Per il 61% dei dipendenti la sostenibilità è un tema imprescindibile nelle aziende moderne.

Infatti, lo studio rivela che i dipendenti sono più motivati e coinvolti se il datore di lavoro partecipa attivamente alla promozione della responsabilità sociale.

Dalla ricerca è emerso che il 61% degli intervistati considera la sostenibilità un aspetto imprescindibile per le aziende. Il 56% degli intervistati ritiene che trascurare l’impatto ambientale sul lavoro sia grave quanto ignorare la diversity e l’inclusione.

Tino Canegrati, Amministratore Delegato di HP Italy

Questo studio evidenzia un concetto che HP sottolinea da tempo: per i dipendenti di oggi e di domani la responsabilità sociale è diventato un must, la cui importanza è solo destinata ad aumentare. Se poi guardiamo alla quotidianità delle aziende, lo studio fotografa inoltre una crescente dicotomia tra il bisogno riconosciuto di materiali di consumo sostenibili e la falsa convinzione che qualsiasi cartuccia di inchiostro e toner sia riciclabile.

HP è stata tra le prime aziende a progettare cartucce di inchiostro e toner con materiali riciclati. Attraverso il programma Planet Partner, disponibile da 27 anni in 60 paesi, i clienti possono riciclare gratuitamente le cartucce di inchiostro e toner HP. Dal 2000 a oggi HP ha utilizzato più di 90 milioni di kg di plastica riciclata in 3,9 miliardi di cartucce di inchiostro e toner originali HP, impiegando 325.000 chilogrammi di plastica che altrimenti sarebbe potuta finire in mare (l’equivalente di oltre 25 milioni di bottiglie di plastica) ed è invece stata impiegata per produrre le cartucce HP.

Per promuovere ulteriormente l’impegno verso un’economia circolare e materiali di consumo più sostenibili, HP ha anche annunciato un investimento da 2 milioni di dollari in un progetto per ampliare la supply chain associata alla riduzione dei rifiuti di plastica diretti verso gli oceani. L’azienda realizzerà ad Haiti una nuova linea per il riciclo delle bottiglie di plastica, che consentirà di convertire i rifiuti raccolti in loco in materiali riciclati da utilizzare nei prodotti HP. Questo investimento testimonia il costante impegno di HP per evitare che la plastica venga dispersa in mare e contribuire a un’economia circolare, a ridotte emissioni di carbonio.