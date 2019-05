SAP presenta le novità in partnership con Qualtrics e Apple

A inizio maggio, SAP ha presentato 10 offerte che combinano X-data con O-data per migliorare il business per ciò che riguada clienti, dipendenti, prodotto e brand. Il lancio di questo sistema, avvenuto a 3 mesi dal completamento dell'acquisizione di Qualtrics e durante il Sapphire Now (New Orleans dal 7 al 9 maggio) stabilisce un nuovo standard nel mondo del software aziendale.

Bill McDermott, Ceo di SAP

Vogliamo che tutti siano a conoscenza dei propri Xs e Os. L’Experience Management è la nuova frontiera per le migliori aziende del mondo. Non ho mai visto una SAP più motivata nell’aiutare i clienti a diventare una forza trainante in termini di crescita, innovazione e fiducia.

Ryan Smith, co-founder e Ceo di Qualtrics

Viviamo nell’era della experience economy dove le organizzazioni stanno intenzionalmente puntando all’ottimo o inconsapevolmente scivolando verso il basso. Le aziende che vinceranno sono quelle che capiscono come X-data e O-data operano insieme per raccontare la storia di quello che accade in un’organizzazione, perché sta avvenendo e di come agire in tempo reale per raggiungere risultati aziendali straordinari.

La combinazione consente alle aziende di ascoltare opinioni, emozioni e intenzioni di clienti, dipendenti, fornitori, partner e altri stakeholder. Queste nuove offerte - quattro per la customer experience (CX), tre per l'esperienza dei dipendenti e tre per le ricerche di mercato – inseriscono gli X-data direttamente nelle applicazioni aziendali, come i sistemi CRM, ERP o HCM, per avviare azioni migliorative.

Grazie alle nuove offerte SAP, che offrono una piattaforma XM end-to-end che utilizza X-data e O-data, le aziende possono:

- Centralizzare in un unico sistema aziendale gli X-data provenienti da clienti, dipendenti o qualsiasi altro stakeholder e generati in ogni punto di contatto significativo.

- Connettere gli X-data alle operation e ai processi aziendali per capire perché stanno accadendo le cose, individuare trend nascosti e quindi formulare automaticamente indicazioni per aiutare a correggere.

- Agire per stimolare i clienti ad essere più fedeli al brand, comprare di più e condividere con gli amici e aiutare i dipendenti a performare meglio.

Per la customer experience, SAP ha introdotto l’Experience Management nella suite SAP C/4HANA, creando potenti soluzioni cloud per la gestione di vendite, marketing, commerce e servizi. Questo rende disponibile una piattaforma di customer experience end-to-end sul mercato, consentendo alle organizzazioni di ascoltare, comprendere e agire basandosi su insight che influenzeranno le decisioni di acquisto e la fedeltà dei clienti. Per i dipendenti, SAP ha introdotto tre soluzioni di Experience Management che trasformano le piattaforme HR esistenti in sistemi di azione a livello aziendale.

Ampliato anche il portfolio SAP di app per iOS e Mac

Al Sapphire Now, SAP con Apple hanno annunciato che per la prima volta CORE ML, tecnologia di machine learning on-device di Apple, sarà disponibile su SAP Cloud Platform SDK per iOS. La prossima versione di SAP Cloud Platform SDK, che sarà rilasciata a fine maggio, consentirà alle aziende di sviluppare app iOS personalizzate e intelligenti powered by SAP Leonardo. Grazie alla partnership con Apple, SAP ha ricreato le sue app mobile più diffuse per le soluzioni SAP SuccessFactors e SAP Concur, insieme a SAP Asset Manager, affinché funzionino nativamente su iOS. Sfruttando il successo dei suoi investimenti su iOS, SAP ha dichiarato che estenderà la sua offerta di app per Mac con nuove app che combinano il potere e la facilità d’uso delle app di SAP iOS. Le nuove app native per Mac porteranno la ricchezza dell’esperienza di SAP iOS nel mondo desktop.

Apple sta aumentando la sua presenza in ambito enterprise. I nostri clienti apprezzano molto l’impareggiabile sicurezza e facilità d’uso per i quali iOS è conosciuto, e questi elementi forniscono una piattaforma superiore per sviluppare app aziendali in grado di cambiare le regole del gioco. Abbiamo una forte partnership e gli annunci di SAPPHIRE confermano l’impegno di SAP a continuare a innovare con Apple.

Alle aziende che hanno bisogno di aiuto per iniziare a sviluppare app per iOS, Apple e SAP offrono nove app già pronte per essere implementate, che coprono diversi contesti di mercato, create da sviluppatori con provata esperienza su SAP Cloud Platform SDK per iOS.