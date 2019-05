Da TeamViewer arriva un aiuto per lavorare da remoto

Grazie a Remote Access, TeamViewer offre un abbonamento mensile dal costo accessibile che permette il lavoro remoto e l’assistenza tecnica delle piccole aziende. TeamViewer Remote Access è stato appositamente studiato per rispondere alle esigenze di smart working e di supporto tecnico delle aziende di piccole dimensioni che devono connettere un numero limitato di dispositivi. A partire da soli 9,90 euro al mese, TeamViewer fornisce ora una licenza per l'accesso remoto non presidiato a un numero prestabilito di dispositivi.

Gautam Goswami, CMO di TeamViewer

Spesso i nostri clienti hanno espresso il desiderio di avere una soluzione più economica in grado di rispondere alle loro particolari esigenze di connessione di un numero limitato di dispositivi. Grazie a TeamViewer Remote Access, ora abbiamo un'offerta che soddisfa questa esigenza e permettiamo alle aziende di utilizzare al meglio la nostra piattaforma di connettività senza compromettere velocità, facilità d'uso e sicurezza. Nell’attuale contesto di mercato in cui la domanda di produttività è in continua crescita, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova o da quale dispositivo si sta utilizzando, TeamViewer Remote Access aiuta gli utenti a svolgere il proprio lavoro in modo efficiente, evitando costi di viaggio e distrazioni.

TeamViewer Remote Access si aggiunge agli altri piani di abbonamento TeamViewer già esistenti - Business, Premium e Corporate – ampliando la gamma di soluzioni per la connettività desktop remota di TeamViewer, sottolineando l’impegno della società nel connettere ogni persona, qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento.

Grazie a TeamViewer Remote Access i clienti possono ora sfruttare la piattaforma leader per l’accesso remoto di TeamViewer godendo della facilità d’uso e delle migliori prestazioni disponibili sul mercato di riferimento. TeamViewer consente di gestire le connessioni da tutti i dispositivi desktop e mobili ai dispositivi desktop Windows, macOS e Linux.