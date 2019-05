Shuttle XPC Cube SH370R8, il miniPC multiuso

Proposta da Shuttle, la linea di prodotti XPC Cube include ora il modello SH370R8, che si rivolge sia agli utenti di applicazioni di rete che ai gamer. SH370R8 Shuttle presenta un PC performante, adatto per i moderni processori Intel Core di 9a generazione e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 20.

- Slot PCIe-x16 per potenti schede grafiche Dual Slot e Geforce RTX 2080.

- Memoria DDR4 fino a 64 GB e quattro unità da 3,5 pollici.

Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer Handels GmbH

Il formato R8 offre la massima potenza e dotazione con dimensioni compatte. È il modello ideale per applicazioni professionali o gaming di alto livello. Sono possibili anche scenari storage con quattro unità da 3,5 pollici.

Basato sul chipset Intel H370, l’XPC Barebone SH370R8 supporta i processori Intel Core di ultima generazione della serie “Coffee Lake” con socket LGA1151v2 con TDP fino a 95 Watt, tra cui anche il microprocessore di punta, il Core i9-9900K con otto core e 16 thread. Dispone inoltre di quattro slot per una memoria DDR4 per 64 GB complessivamente.

Il case nero in alluminio, che misura appena 33,2 x 21,5 x 19 cm (lungh. x largh. x alt.), contiene quattro dischi fissi da 3,5" nonché un SDDNVMe M.2-2280 e offre quindi una capacità di memoria complessiva di 4x 14 TB + 1x 2 TB. Il modello dispone inoltre di uno slot PCIe-x16 per performanti schede grafiche Dual Slot come l’attuale NVIDIA Geforce RTX 2080 e di uno slot PCIe-x4 per schede di espansione. Accanto allo slot M.2-2280 vi è un ulteriore slot M.2-2230 che può contenere, ad esempio, una scheda WLAN.

Per la riproduzione fluida dei contenuti 4K con 60 immagini al secondo sono disponibili un collegamento HDMI 2.0a e due collegamenti per DisplayPort 1.2. A questi si aggiungono 4x USB 3.1 Gen 2, 4x USB 3.1 Gen 1, 4x USB 2.0, 2x Intel Gigabit Ethernet e audio.

Un potente alimentatore da 500 W, certificato 80 PLUS Silver, fornisce al dispositivo energia sufficiente anche con la massima dotazione. Del raffreddamento ottimale del Barebone si occupa il sistema di raffreddamento a heat pipe. Come accessori opzionali sono disponibili un modulo WLAN/Bluetooth (WLN-M), un collegamento RS-232 (H-RS232), un supporto per due unità da 2,5" (PHD3).

Altrettanto potenti e sempre basati su H370, ma dal design leggermente diverso e con caratteristiche tecniche differenti, sono i modelli SH370R6 e SH370R6 Plus, i quali rappresentano un’ulteriore variante nel formato Cube.