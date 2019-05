Intel vPro permette alle imprese di risparmiare

Per il report Forrester sul Total Economic Impact, la piattaforma Intel vPro per l’IT aiuta le aziende non solo a risparmiare, ma anche a implementare la produzione. Questi i risultati di “The Total Economic Impact (TEI) of The Intel vPro Platform”, il nuovo studio che Forrester Consulting ha condotto sul TEI, commissionato da Intel, per esaminare il potenziale ritorno sull’investimento (ROI) che le aziende possono conseguire implementando PC con la piattaforma Intel vPro.

Cosa sostiene lo studio: molte aziende vogliono trasformare digitalmente i loro luoghi di lavoro. Per questo motivo, il PC continua ad essere lo strumento primario per la produttività. I manager dell’Information Technology (IT) affrontano decisioni importanti per assicurare che la loro selezione di PC sia moderna, facile da gestire e contribuisca a tenere gli asset dell’azienda più sicuri.

Michael Nordquist, director of Strategic Planning and Architecture, Business Client Platforms at Intel

Intel sta realizzando piattaforme costruite per le aziende. Lo studio TEI di Forrester illustra che stiamo generando valore importante non solo alla luce del ROI complessivo della piattaforma Intel vPro per l’IT, ma dato il beneficio reale per gli utilizzatori di una piattaforma più stabile e reattiva che consente loro di concentrarsi sul lavoro. La piattaforma Intel vPro rende l’investimento in PC moderni una decisione facile da prendere, vista la nostra attenzione sull’avere sicurezza, gestibilità e prestazioni in un’unica piattaforma.

Forrester ha intervistato e distribuito un questionario, come parte del suo studio del TEI, a oltre 250 manager dell’IT negli Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania e Cina, rappresentando un’ampia varietà di settori. Lo studio ha poi creato un’azienda composita, simulata per essere un’azienda di medie dimensioni con 750 PC desktop e portatili con processori Intel Core vPro e sistema operativo Windows 10 Professional, e ha riscontrato vantaggi fino a 2,8 milioni di dollari nell’arco di 3 anni su costi fino a 1,1 milione di dollari e un ROI fino al 155%.

Fra i risultati principali:

-La riduzione dei problemi di sicurezza consente un risparmio stimato di circa 7.680 ore di supporto all'anno grazie a un minore lavoro di assistenza e gestione: in tre anni, la diminuzione dei costi di supporto per la sicurezza e dei costi di gestione per l’intera azienda raggiunge quasi 1,2 milioni di dollari.

-La maggiore efficienza dei dipendenti consente di risparmiare 28.160 ore stimate, grazie ai miglioramenti della sicurezza e della gestione dei dispositivi: l'efficienza dei dipendenti ammonta a quasi 1,3 milioni di dollari in tre anni per l’azienda.

-Maggiore sicurezza dei computer e dei dati riducendo il rischio di violazione delle informazioni grazie a sicurezza ottimizzata tramite hardware e funzionalità gestionali: si stima che i costi totali evitati per l’azienda composita, grazie al miglioramento della sicurezza dei dati dei PC desktop, siano di oltre 211.000 dollari nell'arco di tre anni. Installazioni di patch IT più veloci e tempestive.

I responsabili IT e gli specialisti delle operazioni desktop dell’azienda composita risparmiano un totale di 832 ore di installazione di patch e di gestione di eccezioni che richiedono un intervento di persona, arrivando a un totale di oltre 81.000 dollari in un periodo di 3 anni.