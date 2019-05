Vulnerabilità Whatsapp, i pareri e i consigli degli esperti

Le recenti vulnerabilità di Whatsapp hanno lasciato la “porta aperta” agli hacker; come è stato possibile? Quali implicazioni? Parola agli esperti.

Oded Vanunu, Head Of Products Vulnerability Research di Check Point Software Technologies

La vulnerabilità identificata come CVE-2019-3568 può essere sfruttata con successo per installare uno spyware e rubare dati da uno smartphone semplicemente effettuando una chiamata WhatsApp, anche nel caso in cui la chiamata non riceva una risposta. Inoltre, la vittima non sarebbe in grado di venire a conoscenza dell'intrusione in atto, poiché lo spyware cancella le informazioni sulle chiamate in arrivo dai log per operare in modo furtivo. Per riuscire ad evadere dalla sandbox si suppone che siano stati utilizzati più attacchi ZeroDay.

Al momento sono a rischio tutti gli utenti che utilizzano l’app WhatsApp (iOS/Android), soprattutto se questo tipo di exploit arriva nelle mani sbagliate.

Riteniamo però che per ora sia stato utilizzato solo dalle forze dell’ordine, quindi potrebbe avere avuto solo un impatto minimo.

Questo episodio sottolinea ancora una volta come le nostre app quotidiane siano più spesso prese di mira da malintenzionati per ottenere l'accesso ai nostri dati privati e sensibili, o addirittura per ottenere il pieno controllo sul nostro dispositivo. Tale metodo continuerà ad essere utilizzato dagli aggressori a causa dell'uso continuativo e quotidiano di queste app. Le vulnerabilità sulla piattaforma mobile valgono molti soldi, per esempio nel listino prezzi “Zerodium” si è disposti a pagare fino a 1 milione di dollari per la vulnerabilità di WhatsApp che permette l'esecuzione di codice remoto. Noi chiamiamo questo tipo di attacchi Gen V, perché di larga scala, multi-vettore e in rapida evoluzione.