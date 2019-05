Il security engineering di F-Secure è certificato IEC 62443

F-Secure ha annunciato di aver ottenuto due nuove certificazioni dall’International Electrotechnical Commission: si tratta di IEC-62443-4-1 e IEC-62443-4-2.

Queste certificazioni definiscono i requisiti di cyber security per i development lifecycles e per i prodotti usati nei sistemi di automazione e di controllo industriale.

Andrea Barisani, Head of Hardware Security di F-Secure

Il nostro processo di security engineering è una miscela unica di security consulting e ricerca e sviluppo, frutto di decenni di esperienza che ci consente di creare prodotti robusti e sicuri, dal progetto iniziale fino all’implementazione. La sicurezza è integrata fin dall’inizio in tutto ciò che sviluppiamo, e non aggiunta successivamente: questo fa sì che possiamo fornire componenti sicuri e affidabili a industrie in cui la sicurezza rappresenta un aspetto fondamentale, come l’industria dell’energia e dei trasporti.

Il team di Barisani ha ottenuto queste certificazioni per una recente nuova soluzione di data logging proprietaria che ha sviluppato. La soluzione, progettata per un utilizzo nel settore marittimo, dell’aviazione e dell’automotive, raccoglie dati da navi, aerei o veicoli, e li conserva in modo sicuro in un “archivio” centrale. Sfrutta inoltre concetti dei diodi di dati che aiutano a contenere gli attacchi finalizzati all'accesso ai bus industriali: anche negli scenari peggiori, la soluzione impedisce agli attaccanti di utilizzarla per ottenere il controllo di sistemi critici per la sicurezza.

I sistemi di controllo industriale rappresentano investimenti a lungo termine per le organizzazioni che operano in settori industriali come quello dell’energia, del manifatturiero o dei trasporti. Proteggere questi sistemi può rappresentare una sfida a causa del loro lungo ciclo di vita e del ruolo fondamentale che hanno nelle operazioni.