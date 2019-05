Talentia spiega come sta evolvendo la direzione HR

Talentia indica quali sono i principali effetti della Digital Transformation nella Direzione HR, soprattutto nelle imprese più innovative.

Oggi infatti, il direttore HR non ricopre più solo il ruolo di partner nella propria organizzazione, ma deve essere sempre più vicino al business, per capire i processi e fornire le informazioni indispensabili per vincere le nuove sfide sul mercato.

È altresì evidente quanto le strutture organizzative si stiano appiattendo e gli stessi manager ricoprono un ruolo sempre diverso, arrivando ad avere il compito di supportare strategie e vision dell’azienda stessa, assicurando la massima fiducia alle persone ed erogando attenti processi di valutazione dei collaboratori.

Si parla quindi di nuove modalità, che impongono processi di valutazione adeguati e che possano supportare i manager che dispongono di una struttura sempre più distribuita, dove è indispensabile saper seguire e gestire la Digital Transformation per esserne sempre più attori protagonisti.

Marco Bossi, Managing Director di Talentia Software

Il potere della direzione del personale cresce ulteriormente e deve poter amministrare tutte le funzionalità offerte dagli strumenti più moderni. Talentia offre nuove tecnologie grazie all’importante Innovation Center di Bari, dove il nostro è sempre più un eco-sistema che sviluppando soluzioni che raccolgono le informazioni utilizzando le app di Google, di Amazon e di Microsoft Azure. Siamo in grado di integrare tutto quanto riguarda il processo di analisi semantica con il machine learning, analizzando i dati che provengono dai processi di selezione e di formazione, perché in queste imprese è importante che i manager riescano a capire il percorso di crescita delle persone, che rappresentano un valore importante per l’azienda.

Per continuare a raccogliere validi spunti dal mercato, Talentia Software ha aderito come Partner dell’Osservatorio HR Innovation Practice per l'anno 2019, l’iniziativa promossa dalla School of Management del Politecnico di Milano.