Lo Smart Home Security Kit di Arlo per la sicurezza di casa

Arlo mette a disposizione delle famiglie lo Smart Security Kit: i nuovi device Arlo Ultra, Arlo Audio Doorbell e Arlo Chime assicurano protezione completa.

Arlo Ultra registra e rende disponibili video in qualità 4K direttamente dall'obiettivo all'utente, grazie ad un avanzato sensore di immagine e all'elaborazione HDR. Con un campo visivo diagonale di 180 gradi, Arlo Ultra offre uno dei più ampi angoli di visione del settore delle videocamere di sicurezza senza fili. Arlo Ultra porta anche la qualità audio a un livello superiore, per conversazioni più chiare e naturali. Progettati per offrire flessibilità e semplicità dell'installazione fai da te, Arlo Audio Doorbell e Arlo Chime si possono associare alle telecamere wireless Arlo o ad Arlo Lights per una visione completa della porta d'ingresso o come soluzione stand-alone. Attraverso l'app gratuita Arlo, gli utenti possono connettersi ad Arlo Audio Doorbell per comunicare con i propri visitatori direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Arlo Ultra è disponibile a partire da euro 499,99 per il sistema con una videocamera e include l’abbonamento di un anno ad Arlo Smart Premier.

La soluzione Arlo Audio Doorbell con Arlo Chime è disponibile presso i rivenditori Arlo come Media World, Unieuro, Euronics, Amazon, rispettivamente al prezzo di 89.99€ e 59.99€. Arlo Audio Doorbell, Arlo Chime, le videocamere wireless Arlo e le Arlo Security Lights sono dispositivi facilmente gestibili attraverso l'app Arlo, disponibile gratuitamente su Apple App Store o Google Play Store