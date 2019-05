BenQ SW240 PhotoVue Best Budget Photo Monitor 2019 per TIPA

BenQ ha annunciato che il monitor per fotografi BenQ SW240 PhotoVue ha ottenuto il premio Best Budget Photo Monitor 2019 dalla Technical Image Press Association.

Si tratta di un display IPS da 24 pollici con una precisione del 99% di spaziocolore Adobe RGB e del 100% sRGB, e connettività principale (USB, HDMI, DisplayPort e DVI). Per offrire gradazioni di colore più uniformi, può anche essere calibrato con colori hardware attraverso il software di calibrazione BenQ, il Palette Master Element.



La giuria della TIPA ha premiato il monitor per fotografi BenQ SW240 PhotoVue con la seguente motivazione:

Questo monitor per fotografi può abbinarsi a unità più costose in termini di funzionalità, precisione del colore e prestazioni semplici. Il suo design senza fronzoli si concentra sull’essenziale: un pannello IPS 1920X1200 da 24 pollici e connettività di base (inclusi USB, HDMI, DisplayPort e DVI), ma le specifiche sono all’altezza delle unità più costose, tra cui il 99% di Adobe RGB, il 100% di copertura dello spazio colore sRGB e la calibrazione dell’hardware. Il monitor BenQ SW240 (leggi la nostra intervista a Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director) viene fornito con il software di calibrazione Palette Master Element, con una custodia opzionale disponibile.