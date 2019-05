Ricoh Workforce United, come colmare il gap generazionale

Ricoh ha annunciato i risultati della ricerca Workforce United: innovazione e sostenibilità aiutano a colmare il gap generazionale nelle aziende.

Lo studio ha messo in evidenza come le differenti generazioni in azienda abbiano aspettative e obiettivi comuni. Ad esempio, i dipendenti di ogni età chiedono alla propria azienda di operare secondo i più elevati standard etici e morali. In particolare, la maggior parte dei dipendenti di tutte le generazioni (64%) concorda sul fatto che la sostenibilità debba costituire una priorità assoluta anche nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Un altro aspetto che funge da collante è quello dell’innovazione: il 73% degli intervistati è fiducioso nella propria capacità di utilizzare le nuove tecnologie. Inoltre, il 63% concorda sul fatto che l’innovazione IT li aiuti a lavorare in modo più efficiente e il 69% sottolinea come le aziende migliori siano quelle che investono in tecnologie digitali.

Tra gli altri risultati della ricerca:

- il 63% del campione ritiene che il modo di lavorare cambierà radicalmente nei prossimi 5-10 anni

- il 64% dei dipendenti sposa pienamente i valori e i principi della propria azienda

- i dipendenti si sentono coinvolti nell’ambiente di lavoro, con una media del 59% di tutte le generazioni convinta che tale ambiente contribuisca in maniera significativa a definirli come individui

- il 70% dei dipendenti di tutte le età vorrebbe migliorare le proprie competenze nel corso della propria carriera lavorativa