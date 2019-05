QNAP TDS-16489U R2, storage enterprise con supporto QES

Pagina 1 di 2

QNAP soddisfa le esigenze dell’enterprise e degli ambienti distribuiti di grandi dimensioni presentano il potente TDS-16489U R2 con dual CPU Intel Xeon E5.

La macchina nasce per sostenere importanti carichi di lavoro paralleli, oltre a istanze per ambienti virtuali.

Proprio per questo è stata dotata di doppio processore della famiglia Xeon E5-2600 v4, nelle variante 2620 a otto core e 2,1 GHz di frequenza e 2630 a 10 core e 2,2 GHz di clock. Parliamo di specifici componenti per ambienti enterprise, dotati di 20 e 25 MByte di Smart Cache, rispettivamente, e capaci di allocare sino a 1,5 TByte di memoria DDR4.

Questi processor assicurano una esecuzione fluida dell’ambiente di lavoro e dei sistemi VM grazie al supporto per tecnologie avanzate quali Intel AES New Instructions, Secure Key, Intel OS Guard, Intel Trusted Execution Technology, Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology for Directed I/O, Intel VT-x with Extended Page Tables, Intel TSX-NI e Intel 64.

L’architettura del controller permette di gestire moduli RDIMM/LRDIMM con un clock sino a 2.133 MHz, per una larghezza di banda reale di 68,3 GByte/s. Considerando la presenza di 16 slot (8 per CPU), e la disponibilità di DIMM da 64 GByte cadauna è dunque possibile raggiungere 1 TByte di RAM a disposizione delle attività di lavoro caricate sul NAS.

Lo chassis con fattore di forma standard 3U può accogliere 16 drive da 3,5” sul lato frontale e quattro da 2,5” sul lato posteriore. È dunque possibile installare unità Serial Ata, SAS, con architettura meccanica o SSD. Adottando un array misto con Solid State è inoltre garantita una importante accelerazione durante l’accesso ai dati, il tutto sfruttando avanzate funzionalità di tiering e SSD caching.

Alle due porte Ethernet GBit si affiancano quattro adattatori 10 GbE SFP+ che possono essere combinati in trunking per aggregare la banda e disporre di un throughput complessivo che sale a 40 GBps.

In questo modo, QNAP TDS-16489U R2 può rispondere in tempi estremamente ridotti anche ai carichi di lavoro più esigenti, sostenendo un elevato volume di IOPS.

Nonostante una dotazione di serie di primo piano, questo storage enterprise può essere espanso ulteriormente in base alle esigenze d’impresa. Il sistema incorpora infatti una scheda madre tailor made che dispone di tre slot PCI Express Gen3 x8 e uno di tipo x16, per adattatori o acceleratori ad alte performance.