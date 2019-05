Meta Networks entra a far parte della famiglia Proofpoint

Proofpoint acquisisce Meta Networks, arricchendo così l’offerta di cloud security. Potrà contare così anche su un’innovativa piattaforma di zero trust network access. Infatti con questa acquisizione, Proofpoint rafforzerà ulteriormente la sua architettura cloud-based e la sua piattaforma di people-centric security, consentendo alle aziende clienti di proteggere i propri utenti, le applicazioni e i dati a cui accedono in modo più efficace, oltre il perimetro tradizionale. L’operazione è soggetta alle condizioni standard di chiusura e verrà prevedibilmente conclusa nel secondo trimestre 2019.

Gary Steele, CEO di Proofpoint

Poiché gli attacchi cyber si rivolgono soprattutto alle persone, e le organizzazioni tendono a trasferire la loro infrastruttura nel cloud, la compromissione di un singolo utente troppo spesso porta a un breach che riguarda l’intera azienda. Limitare l’accesso di dipendenti e consulenti alle sole risorse autorizzate, e non all’intero network, è un elemento fondamentale di controllo in un modello di sicurezza people-centric. Combinando l’innovativa tecnologia zero trust network access di Meta Networks con le nostre funzionalità di people-centric security, Proofpoint aiuterà le aziende clienti a controllare in modo più preciso l’accesso di dipendenti e consulenti alle applicazioni - on-premise, nel cloud e consumer.

Etay Bogner, fondatore e CEO di Meta Networks

Proteggere persone e risorse oltre il tradizionale perimetro tradizionale è forse l’aspetto di sicurezza più critico nell’era del cloud. Insieme a Proofpoint, contueremo a realizzare una visione di sicurezza che si adatta al modo in cui stano evolvendo sia le minacce che le infrastrutture, ovvero verso il cloud. Proofpoint si muove all’avanguardia di questa trasformazione, ed è assolutamente stimolante per noi entrare a far parte di questo team.

Proofpoint intende integrare la tecnologia ZTNA di Meta Networks all’interno delle proprie linee di prodotto cloud access security broker(CASB) e web isolation per offrire ai clienti una piattaforma estesa di cloud access and security. L’acquisizione di Meta Networks aggiungerà una ventina di collaboratori tecnici al team Proofpoint in Israela.