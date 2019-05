Allnet.Italia, le novità del prossimo #ictsolutionsday2019

Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia, spiega i fattori del successo di #ictsolutionsday2019, evento che negli anni si è trasformato introducento nuovi argomenti.

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’#ictsolutionsday2019, evento dedicato a System Integrator, ISP, Reseller ed Installatori, messo a punto da @Allnet.Italia, in programma martedì 4 giugno presso l’avveniristica struttura del Palacongressi di Riccione. Una location nuova e di più grandi dimensioni, rispetto a quella utilizzata in passato, pronta ad ospitare un numero di Partner ed ospiti in costante crescita rispetto alle precedenti edizioni.

I numeri del 2018 parlano da soli: 50 Vendor coinvolti ed oltre 350 partecipanti. I fattori chiave alla base dell’ICT Solutions Day ch ne hanno decretato, nel tempo, il successo sono legati al fatto che l’ICT Solutions Day sia un mix rivoluzionario che si è sempre saputo evolvere, nel corso degli anni, pur mantenendo la sua vocazione prima di tutto tecnologica fondata sull’innovazione. Dal 2010, anno della prima manifestazione puramente concentrata sul VoIP e le UC, il format si è trasformato seguendo l’imponente convergenza tecnologica e la nostra esperienza in molteplici settori verticali. Le telecomunicazioni oggi sono pervasive e le modalità con cui si fruiscono sono molteplici.

Siamo convinti di essere all’inizio della quarta rivoluzione tecnologica ed è importante contribuire, ognuno con i propri mezzi e aspirazioni, a diffondere una maggiore consapevolezza ed accrescere le opportunità. L’evento ha seguito questa vocazione e, nel corso degli anni, ha introdotto diversi temi complementari. È stato concepito come momento di incontro esclusivo, tra i nostri Partner fornitori, clienti ed esperti del settore, allo scopo di fornire spunti di riflessione sui principali trend del momento ed è in quest’ottica che abbiamo aperto le porte anche a terze parti, come ad esempio sponsor e relatori esterni, in grado di fornirci punti di vista alternativi. Infine, in linea con la nostra vocazione tecnica, abbiamo previsto, anche per il 2019, un’area expo con desk e demo live per approfondire le principali soluzioni/aspetti trattati nell’arco della giornata.

Quest’anno saranno affrontati diversi temi, dalle evoluzioni delle UC con il travolgente successo dell’“As a Service” ed il consolidamento degli strumenti di collaborazione, alle opportunità offerte dai diversi campi di applicazione dell’IoT ed i nuovi protocolli, come ad esempio il LoraWan. Inoltre approfondiremo le nuove sfide della Cyber Security, le reti di nuova generazione e le piattaforme digitali.

Anche per questa edizione, sono previsti un intenso ciclo di workshop e tavole rotonde tenute direttamente dai Partner dell’azienda ed arricchite dalla partecipazione di importanti relatori esterni tra cui, abbiamo il piacere di riconfermare alcuni speaker d’eccellenza come David Bevilacqua, Presidente e CEO di Yoroi, Past Vice President CISCO e relatore di TEDx e Fabio Ferrari, fondatore e CEO di Energy Way ed esperto di Big Data ed AI. Il programma, ancora in fase di completamento, presenta un mix tra tecnologia, know-how ed innovazione, per un totale di 8 sessioni che si svolgeranno in contemporanea, tra la mattina ed il primo pomeriggio, relative alle diverse Business Unit in cui Allnet.Italia è operativa.

Sono aperte già le registrazioni sul sito Allnet.Italia dedicato, Anche quest’anno, a fine giornata, premieremo i progetti più importanti realizzati dai nostri clienti nell’anno 2018-2019, che hanno integrato alcune delle soluzioni dei Vendor distribuiti da Allnet.Italia.

Allnet.Italia lavora a stretto contatto con i propri Partner per offrire soluzioni di infrastruttura ed applicazioni complete ICT per mercati verticali.

Nell’ambito dell’#ictsolutionsday2019 dunque verranno trattate sia novità tecnologiche che toccano a cascata molteplici settori anticipando i trend e le richieste del futuro, come importanti innovazioni per specifici ambiti di utilizzo, quali ad esempio l’IoT applicata alla Logistica, la Smart City e la trasformazione digitale.

Nelle varie sessioni, nello specifico, si parlerà di reti di nuova generazione, dal single point of management a come pianificare e monetizzare l’infrastruttura di accesso; Data protection and business continuity; Digital office, huddle room e vaas: le tecnologie disponibili per i nuovi spazi collaborativi e le nuove postazioni di lavoro; Infrastruttura per i wireless Service Provider, situazione del piano frequenze e LoraWan; Sicurezza perimetrale e controllo accessi: AI and more.

Anche se il programma è ancora in fase di finalizzazione, lavoriamo per realizzare un evento che rispecchi a pieno il vero valore aggiunto di @Allnet.Italia, ossia la passione per l’ICT e l’innovazione costante. La nostra più grande soddisfazione è, infatti, poter offrire al mercato uno strumento in grado di ispirare e guidare i nostri clienti verso i cambiamenti tecnologici epocali della nostra generazione.