Check Point Software vara nuove iniziative per il canale

Check Point Software ha lanciato una serie di iniziative, allo scopo di aumentare valore e benefici per i propri partner.

Il programma di canale Check Point Engage quindi si evolve, migliorando il valore per i partner. E al tempo stesso diventa più facile accedere a benefici e premi per le attività di vendita, grazie a una più stretta collaborazione con Check Point.

ll nuovo programma di incentivi CloudGuard Pay-as-You-Go offre a tutti i rivenditori attivi di Check Point l’opportunità di registrare gli acquisti dei propri clienti. Le soluzioni Check Point CloudGuard comprate tramite i marketplace di AWS e Azure permetteranno quindi di ricevere premi diretti a lungo termine, sia per l’opportunità di vendita iniziale che per il costante impegno con i clienti delle soluzioni di sicurezza in-cloud.

Check Point ha poi presentato la nuova mobile app Engage dedicata ai partner. Consente una ancora più stretta collaborazione reciproca con i team di canale di Check Point.

Darà accesso rapido alle risorse e al supporto di esperti, fornendo ai partner gli strumenti necessari per aprire e gestire impegni più significativi con i clienti.

I partner possono anche utilizzare l’applicazione per registrare le loro attività incentrate sulle vendite.

Frank Rauch, Head of Worldwide Channels di Check Point

All’inizio di quest’anno, il CEO di Check Point, Gil Shwed ha detto È ora di reinvestire nei nostri partner! Con queste nuove iniziative, l’azienda sta facendo esattamente questo: raddoppiare l’impegno per aiutare i partner ad avere più successo e redditività, L’app Engage accelererà la ricompensa dei partner e darà un accesso più rapido agli strumenti necessari per sbloccare le opportunità di vendita sia con i clienti nuovi che con quelli esistenti; il programma CloudGuard PAYG è unico nel riconoscere gli investimenti a lungo termine dei partner per i clienti che adottano il modello cloud. Stiamo mettendo a disposizione del nostro canale le migliori risorse del settore, per aiutarli a conquistare e fidelizzare nuovi clienti con le soluzioni più innovative e avanzate.

Il programma partner Engage è stato presentato nel febbraio 2019 e sviluppato in stretta collaborazione con i partner dell’azienda. Elimina la complessità, spesso associata alla vendita e al supporto di soluzioni di sicurezza, e premia direttamente i partner per le attività di vendita. Fornisce team di account dedicati, strumenti di vendita potenziati e finanziamenti per lo sviluppo del mercato, attività di marketing e di creazione della domanda, aumento dei margini e degli incentivi per i partner, nonché formazione avanzata sulle vendite e sui prodotti.