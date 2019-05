Centro Computer svela grandi novità organizzative

Centro Computer ha annunciato la creazione di nuovi team altamente specializzati per ridurre le inefficienze e vincere le nuove sfide sul mercato.

Il primo importante cambiamento ha coinvolto la divisione commerciale, il cui nuovo responsabile è da più di un anno Guerrino Manni.

Grazie all’inserimento di quattro risorse senior tecnicamente molto qualificate, guida le nuove aree sales a valore specializzate. La forza del team è basata sugli ottimi skill e sulla pluriennale esperienza maturata da ogni componente tecnico-commerciale nel settore dell’ICT.

Il secondo cambio organizzativo è invece legato alla riorganizzazione dei team più tecnici cosiddetti a valore e sui quali vengono costantemente indirizzati i maggiori investimenti. Parliamo dei cinque team, coordinati e potenziati da Giorgia Battaglia in qualità di Responsabile dei Technical Team e che riporta a Roberta Pareschi, Software Services Manager & Information System.I team tecnici hanno il compito di supportare a livello trasversale, tutte le richieste dei clienti legate alle tecnologie dei principali vendor in partnership con Centro Computer, come HPE e Lenovo.Senza ovviamente scordare le soluzioni collegate al cloud e alle software defined data center, servizi di data protection & networking erogati.

Un nuovo team dedicato alle esigenze di Help Desk viene assegnato a Pierluigi Cantoni. Il compito assegnato compito è quello di coordinare i progetti di crescita legati ai servizi per il supporto informatico verso i clienti.