Si rafforza la partnership tecnologica tra Fastweb e Infinera

Fastweb e Infinera concludono la sperimentazione di connettività su singola lunghezza d’onda a 500 Gbps sull’infrastruttura in fibra ottica di produzione. La sperimentazione ha visto l’utilizzo della piattaforma Groove di Infinera basata su tecnologia a banda configurabile. Il test della trasmissione ottica ad alta velocità, il primo in Italia, si è svolto tra Milano e Torino lungo gli oltre 180 chilometri della rete di lunga distanza e a bassa latenza di Fastweb.

La sperimentazione della connettività su singola lunghezza d’onda a 500Gbps ha dimostrato come Fastweb sia in grado di scalare in modo facile ed efficiente la propria infrastruttura per soddisfare le crescenti esigenze di banda dei propri clienti. Il trial è stato implementato sull'infrastruttura di rete ottica di Fastweb senza necessità di inserire amplificatori speciali, adattamenti o modifiche all'hardware attualmente utilizzato.

Andrea Lasagna, Chief Technology Officer di Fastweb

La capacità di fornire ai nostri clienti soluzioni innovative, affidabili e di alta qualità, è nel Dna di Fastweb. Poiché il mercato dei servizi di trasporto su lunga distanza ad alte prestazioni continua a crescere a un ritmo sempre più sostenuto, è necessario un approccio di rete scalabile e semplice per far fronte alla crescente domanda di banda. Questa sperimentazione conferma le eccezionali prestazioni fornite dalla soluzione innovativa di Infinera, che ci consente di offrire ai nostri clienti la miglior esperienza possibile alla massima velocità di trasmissione.

Glenn Laxdal, Vicepresidente Senior, Product Line Management di Infinera

Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership tecnologica con Fastweb per far sì che i loro clienti possano trarre beneficio da una connessione ottica affidabile e all'avanguardia. La nostra capacità di introdurre una trasmissione dati ad una velocità più elevata su infrastrutture esistenti è parte fondamentale della nostra missione per aiutare i nostri clienti a soddisfare le loro crescenti esigenze di banda in maniera efficiente.

L’architettura di trasporto ottica Multi-haul 7300, la piattaforma mTera Universal Switching e la tecnologia Groove 600G di Infinera che compongono parte della rete dorsale di Fastweb che copre oltre 650 nodi trasmissivi, sono in grado di offrire la flessibilità e programmabilità dei servizi e la futura fornitura per gli utenti finali di soluzioni ad alta velocità a 400G, 500G e fino a 600G. La soluzione di Infinera consente a Fastweb di scalare la capacità presso i punti di interscambio internet fino a 24 terabit al secondo, offrendo allo stesso tempo facilità di implementazione ed efficienza nell'investimento di rete.