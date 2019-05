BenQ DesignVue Competition: tanti premi per i creativi

Promosso da BenQ, il DesignVue Competition è un concorso che si rivolge ai grafici e ai creativi professionisti. Due le categorie: Fotoritocco e Illustrazione. Dopo il successo della scorsa edizione, BenQ offre ancora una volta l’opportunità a grafici e art director di misurarsi nella creazione di uno screensaver per il nuovo monitor BenQ PD2720U DesignVue. I contendenti, suddivisi in due categorie, Fotoritocco e Illustrazione, si potranno così sbizzarrire nel fondere insieme realtà e illusione, oppure cimentarsi con l’abilità del disegno, sia digitale che a collage o matita.

Per entrambe le categorie saranno premiati il primo e il secondo posto. Ai due vincitori saranno assegnati il nuovo monitor per designer BenQ PD2720U e un premio in denaro di 3.000 euro, mentre i due secondi posti riceveranno in regalo il monitor BenQ PD2720U. I progetti vincenti saranno inoltre pubblicati sul sito www.benq.eu, con la possibilità di scaricarli come screensaver, e mostrati a tutti gli eventi di settore in Europa a cui BenQ sarà presente.

Tutti i partecipanti avranno poi l'opportunità di concorrere per ricevere dei biglietti gratuiti per i workshop creativi che si terranno in tutta Europa con gli esperti della grafica e della creatività BenQ. Il termine per presentare le proposte è il 30 giugno 2019 e i vincitori saranno annunciati entro il 15 luglio 2019. Il concorso è aperto a tutti i residenti dei Paesi europei (UE ed extra UE).

Ecco come partecipare alla BenQ DesignVue Competition:

1)creare uno screensaver con il tema "I veri colori proprio davanti a te" utilizzando il software di fotoritocco preferito e assicurandosi di includere nella creatività il logo di AQCOLOR scaricabile a questo link: https://drive.google.com/drive/folders/1fS1_08GIIn5vkOF82T0NFLyMTHy70IDx

2)scaricare da questo linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1l6nc8CY0IIrCtfJFQkTvW3wZItH29bj8 le immagini del BenQ PD2720U e inserirvi il nuovo screensaver creato;

3)caricare l'immagine finale su Instagram utilizzando gli hashtag#BenQdesignVueCompetition, #BenQscreensaver, #BenQPD2720U, #AQCOLOR. Assicurarsi di seguire @inspiration_by_benq.

I quattro vincitori, oltre alle eventuali menzioni speciali, saranno selezionati da una giuria che premierà l'immagine con la composizione migliore, più artistica e originale, che meglio abbia interpretato il tema "I veri colori proprio davanti a te".

La giuria per la categoria Fotoritocco sarà formata da Dave Bergin - Freelance CG and Motion Graphics artist, proprietario di CG Shortcuts, Martin Benes - Freelance Brand Influencer, Kenneth Shinabery - Artista, fotografa, guru di Social Media & Marketing, Eva VIllazala - Art Director di Lamono Magazine.

La giuria per la categoria Illustrazione sarà formata da Martin Perhiniak - Graphic Designer, Digital Artist, istruttore Adobe, Massimo Nava - Digital Artist, insegnante, Robert Hranitzky - Graphic Designer, Víctor Palau - Graphic Designer.