Commanders Act porta sul mercato TrustCommander

Commanders Act ha svelato la piattaforma TrustCommander, una versione migliorata della sua offerta sulla privacy.

Integrato originariamente nella sua soluzione di gestione dei tag, TrustCommander è ora disponibile anche come soluzione stand-alone. Sia per le organizzazioni che utilizzano Google Tag Manager, sia per quelle senza alcun sistema di gestione dei tag.

A partire dal 2012, Commanders Act ha offerto un modulo Privacy che può essere integrato nella sua soluzione di Tag Management. Consentendo quindi ai clienti di gestire i banner informativi relativi all'utilizzo dei cookie sul loro sito web.

Con l'entrata in vigore del GDPR alle imprese è stato imposto di ottenere il consenso esplicito dei loro utenti prima di poter raccogliere i loro dati personali.

In questo nuovo contesto normativo più restrittivo, Commanders Act ha scelto di far evolvere la propria offerta Privacy.

Michael Froment, presidente, amministratore delegato e co-fondatore di Commanders Act

I nostri clienti lavorano con la nostra soluzione Privacy dal 2012, ma TrustCommander è un prodotto nuovo di zecca, che beneficia dell'esperienza accumulata dai nostri team. Dopo il GDPR, il California Consumer Privacy Act entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e i regolamenti continueranno ad evolvere. Questo scenario richiede che l’aggiornamento dei processi di raccolta dei consensi sia più semplice. Per questo abbiamo voluto semplificare l'implementazione di TrustCommander, consentendo ai clienti che già usano Google Tag Manager, e anche ai team senza un TMS, di conformarsi rapidamente e facilmente.

TrustCommander è originariamente integrato in TagCommander, la soluzione di Gestione dei Tag di Commanders Act. Per i clienti già esistenti, l'utilizzo di TrustCommander è trasparente, senza alcun intervento tecnico, poiché il contenitore di tag è già presente sul loro sito. Il banner di consenso, il condizionamento dei tag e l'attivazione del tracking sono completamente gestiti dall'interfaccia TMS, tramite il contenitore.

TrustCommander è ora disponibile anche per le organizzazioni che non hanno ancora implementato il TMS, o che utilizzano una soluzione diversa da Commanders Act. Poiché la sua implementazione richiede un’integrazione tecnica, Commanders Act ha preparato una documentazione completa sull'installazione e sull'utilizzo del modulo non correlato al sistema di Tag Management.