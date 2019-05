Var Group e l'AI, si conclude la Convention 2019

Si è appena conclusa la Convention annuale di Var Group. L’evento, interamente dedicato all’intelligenza artificiale, ha ospitato anche l’hackathon Mastertech.

A Mastertech hanno partecipato 43 talenti, provenienti dagli atenei di Palermo, Napoli, Ancona, Bologna e Roma, che si sono sfidati in una maratona di sviluppo della durata di 32 ore. I ragazzi dai 19 ai 23 anni, divisi in 9 gruppi, hanno sviluppato un progetto basato sull’Intelligenza Artificiale che ha preso spunto dalle esigenze di 7 aziende. Hanno conquistato la vittoria i 3 team e i rispettivi progetti per ACF Fiorentina, Lube Cucine e GNV. Ciascun componente dei gruppi vincitori si è aggiudicato un premio da 3000€ e l’opportunità di continuare a lavorare con Var Group.

L’appuntamento di Riccione ha visto la partecipazione di 1200 persone tra le quali scienziati, docenti universitari, grandi produttori di tecnologia e ben 20 speaker che rappresentavano altrettante imprese italiane. Nelle due sessioni plenarie e nelle sessioni tematiche, dedicate al Cloud, Digital Security, Digital Industries e Digital trasformation, l’intelligenza artificiale è stata presentata come concreta opportunità per dare slancio e ripensare i processi aziendali: dal marketing alla sicurezza, dall’automazione d’industria all’analisi dei dati fino alla produzione.

Francesca Moriani - Ad Var Group

Entro il 2020 le aziende italiane inizieranno a cogliere le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale con un impatto importante sull’economia. Noi siamo pronti ad accompagnare il Made in Italy, in qualità di esperti di innovazione e di profondi conoscitori dei processi aziendali. Quest’anno a Riccione abbiamo tracciato insieme ai nostri partner, ai clienti, alle università e anche ai ragazzi dell’hackaton una possibile roadmap per l’adozione di progetti di artificial intelligence. Abbiamo guardato nel futuro insieme agli imprenditori e analizzato le loro strategie, sottolineando come l’AI possa dare più valore alle persone, scardinando la ripetitività di alcuni lavori, offrendo una visione globale del business che può aiutare a prendere decisioni e a valorizzare la creatività, il lavoro e il potenziale dell’intelligenza umana.

Chiudiamo quest’anno al 30 aprile 2019 con un incremento del 15% rispetto al 2018 arrivando a € 335 milioni di fatturato. Oggi siamo oltre 1900 esperti per le 23 sedi su tutto il territorio con 90 persone all’estero, nei nostri uffici in Spagna e Germania.

Dall’inizio del 2019 abbiamo scelto di avviare un profondo riassetto organizzativo per permetterci da un lato di essere veloci e dinamici nella capacità di gestire nuove tecnologie e problematiche, investendo tantissimo sui giovani e, dall’altro, essere sempre vicini e prossimi ai nostri clienti.

La manager ha anche annunciato la creazione di nuove funzioni aziendali e la nascita del laboratorio R&D Artificial Intelligence, sotto la guida di Marco Ferrando.